Pamplona firma un convenio con 11 entidades para hacer frente a delitos de odio

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y representantes de once entidades presentes en la ciudad han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha un protocolo que permita hacer frente a las situaciones de odio. Cada una de las asociaciones, colectivos o plataformas firmantes se comprometen a recoger y analizar todas las actitudes o incidentes que pudieran conllevar odio, y ponerlo en conocimiento de Policía Municipal si los afectados dan su autorización. El Ayuntamiento, a través de la propia policía estudiará y analizará el caso y si advierte la existencia de un delito de odio en él, iniciará las diligencias oportunas.

El convenio de colaboración firmado posibilitará que todos los hechos sucedidos en Pamplona que pudieran considerarse como incidentes y posibles delitos de odio sean recogidos y analizados. De ello se encargarán las once entidades firmantes: Secretariado Gitano, Comunidad Islámica de Pamplona, Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Asociación SEI, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Kattalingorri, SOS Racismo Navarra, Plataforma ciudadana contra la islamofobia, fundación XILEMA y La Majarí, Asociación Gitana de Navarra. En caso de detectar algún caso de incidente o delito de odio, cada una de ellas informará a la persona afectada de las posibilidades existentes y recursos disponibles aplicables a su situación particular. En caso de que ésta no desee presentar denuncia ante las autoridades, las entidades recopilarán los datos, y serán compartidos en la Comisión de Seguimiento con fines estadísticos y sin facilitar datos de carácter personal.

En caso de que la persona afectada desee presentar denuncia, y siempre que así lo autorice, se recogerán los datos relativos al hecho o hechos en un formulario, que posteriormente será remitido a Policía Municipal para su estudio y análisis. Una vez realizado este análisis, si existieran indicios de que pudiera tratarse de un delito de odio o de conductas en este ámbito que vulneran el ordenamiento jurídico/administrativo, se comunicará a la entidad y a la persona afectada, para formalizar la denuncia en orden a la realización de las primeras diligencias por parte de Policía Municipal. Por medio del convenio se crea un correo específico de entrada de estos formularios, pamplonafrentealodio@pamplona.es, así como un repositorio en red con aquella información de interés para los integrantes del presente acuerdo. Dicho formulario estará sujeto a las garantías de la LOPD, por lo que la información facilitada en él será de acceso restringido, salvo si la persona afectada expresamente indica lo contrario.