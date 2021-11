Comienza la ejecución de la II Fase del parque de Aranzadi

El orden del día de Gerencia de Urbanismo del miércoles incluye la propuesta de adjudicación del primer lote de las obras de la segunda fase del parque de Aranzadi a la empresa Obras Especiales Edificación e Infraestructuras por un importe de 2.450.564,61 (IVA incluido). Ha sido necesario realizar una nueva adjudicación de este contrato ante la renuncia de la anterior empresa el pasado mes de septiembre.

Esta segunda fase operará sobre 17.000 m2 del meandro y se hará de acuerdo a lo diseñado para este espacio de la ciudad por la empresa A221 Arquitectura e Ingeniería, actualizando los resultados de un concurso internacional de ideas para la redacción del proyecto que se celebró 2008. La actuación actual incluye la conexión este oeste del parque (entre la pasarela de Alemanes y la pasarela de San Pedro); la creación de una zona central de estancia y encuentro entorno al hórreo, un punto en el que se cruzan los dos ejes vertebradores del parque, y la amabilización de los dos accesos al parque desde la calle Vergel. Asimismo, se pavimentará y dotará de iluminación el camino que bordea el bosque de crecida.

La primera fase del parque de Aranzadi, fundamentalmente derribo de edificaciones fuera de ordenación y trabajo sobre el semicírculo más cercano al río (orla de huertas, orla de ribera, bosque de crecida) y los viales-caminos internos, se terminó en el año 2013.

El parque, una vez completadas sus dos fases, sumará una superficie total de 150.000 m2 y su diseño tiene en cuenta un triple concepto en el plano técnico: el impulso a la sostenibilidad y la educación ambiental, la puesta en valor de usos tradicionales de ese espacio y el fomento de la economía circular como modelo productivo que minimice el uso de recursos naturales y energía.

NUEVA LICITACIÓN PARA JARDINERÍA Y RIEGO

La licitación de esta segunda fase actualizada se realizaba en dos lotes, el segundo de los cuales está vinculado a la jardinería y el riego de la segunda fase, al considerar que son trabajos abordables por un contratante diferente al del resto de trabajos de urbanización. Esta parte del concurso quedó desierta por lo que Gerencia de Urbanismo aprobará el próximo día 17 la convocatoria de un nuevo procedimiento de carácter abierto para realizar esta intervención en un plazo de 9 meses desde el replanteo, por un importe inicial de 415.443,75 euros.

Los trabajos a ejecutar en la Fase II Lote 2 es el extendido de tierra vegetal e instalación de riego en todas las zonas no pavimentadas de la segunda fase, la plantación de todas las especies vegetales previstas (arbolado, arbustos, tapizantes etc.) y las siembras que deban hacerse según lo recogido en el proyecto. Este lote no está específicamente reservado para centros especiales de empleo, empresas de inserción e entidades de economía social pero la subcontratación de parte de los trabajos a este tipo de entidades otorgará hasta 10 puntos como criterios sociales.

El resto de puntos previstos en la licitación se otorgarán en razón de la memoria técnica hasta (18 puntos); programa de actuación (máximo 8 puntos), servicio post-construcción (hasta 2 puntos); oferta económica (hasta 55 puntos); ampliación del plazo de garantía (máximo 3 puntos) y la designación de una figura técnica adicional especializada en el tratamiento adecuado del medio natural que supervise los trabajos (hasta 4 puntos) encargados.

Las condiciones de licitación se publicarán en el Portal de Contratación de navarra y el plazo de presentación para las empresas será de al menos 15 días tras la publicación del anuncio.