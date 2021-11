Destacan presencia de menores en los incidentes de Mutilva

La noche de Halloween en Mutilva, en la que una menor, de 16 años y estudiante de primero de Bachiller en la localidad, resultó herida tras recibir en el rostro el impacto de una botella de alcohol dejó unos números que invitan a la reflexión, según apuntaban ayer en el ayuntamiento de Aranguren. Se contabilizó el lanzamiento de huevos y pintadas en vehículos, viviendas y mobiliario urbano. Policía Foral tuvo que intervenir para desalojar a, al menos, dos grupos que se resistían y se avisó a varias familias para recoger a menores bajo los efectos del alcohol. Entre el vecindario creció el malestar ante lo que se denominó “invasión” en el centro del pueblo en una noche festiva. Más de 1.500 personas y todos menores entre los identificados en los informes de intervenciones de Policía Foral , en la que una menor, de 16 años y estudiante de primero de Bachiller en la localidad, resultó herida tras recibir en el rostro el impacto de una botella de alcohol dejó unos números que invitan a la reflexión, según apuntaban ayer en el ayuntamiento de Aranguren. Se contabilizó el. Policía Foral tuvo que intervenir para desalojar a, al menos, dos grupos que se resistían y se avisó a varias familias para recoger a menores bajo los efectos del alcohol. Entre el vecindario creció el malestar ante lo que se denominó “invasión” en el centro del pueblo en una noche festiva.

Cientos de jóvenes se dieron cita en Mutilva, muchos con el reclamo de la actuación de un DJ en la carpa instalada con carácter fijo en la plaza Mutiloa, en el centro de la capital del Valle de Aranguren. Llamadas a través de las redes sociales alertaron horas antes a los agentes municipales y al ayuntamiento de lo que se preparaba y se organizó un dispositivo especial, contaba ayer el alcalde, Manuel Romero (Candidatura Popular). Hasta cuatro agentes del cuerpo local patrullaron esa noche y se dio aviso a Policía Foral para que pusiera a disposición medios. “No era un dispositivo habitual”, matizan.

La llamada para el hipotético concierto no era real y nadie había contratado la actuación, aclaraban en el valle. Sin embargo, se estima que más de 1.500 personas acudieron esa noche al centro de Mutilva. Muchos con ese reclamo de una actuación en las inmediaciones de la capital y en su inmensa mayoría menores de edad. Los autobuses articulados llenos de jóvenes despertaron de nuevo la alarma y los agentes locales contactaron con la Policía Foral, que envió hasta 25 efectivos. “Lo que está claro es que no hubo falta de fuerzas de seguridad. Pero lo que sí que hay que hacer es analizar y ver cómo responder a estas dinámicas y quizá impedir el paso al autobús de menores con alcohol. Aquí venían con alcohol, huevos...”, apuntó el alcalde de Aranguren. Hoy tiene previsto recibir los datos de usuarios en la línea de Mutilva.

Los daños en el mobiliario urbano se han calificado como leves, suciedad sobre todo. Al igual que en vehículos y viviendas unifamiliares. No se lanzaron huevos en bloques de pisos, relatan.

Las quejas llegaron la mañana del día uno. Personas que contaron como, al pedir que dejaran de meter ruido o manchar, algunos grupos se ensañaron. Otras personas habituales en terrazas y locales de hostelería que no pudieron disfrutar de la noche. “La gente se ha sentido invadida en su intimidad. Y Mutilva y el valle, que siempre ha sido acogedor y lo quiere seguir siendo, pide que se haga una reflexión sobre los invitados que no se comportan. No han sido corresponsables. La inmensa mayoría sí, pero una minoría se ha dejado notar con su comportamiento violento. Lo más grave es el botellazo y la chica herida y el lanzamiento de huevos. La violencia preocupa, pero deja perplejo el consumo de alcohol y no nos pueden pedir a nosotros que lo solucionemos. Tienen que actuar también las familias”, reflexionaba Romero.

Pidió también el alcalde de Aranguren que el autor de los hechos viera la gravedad de sus actos. “Sería importante conocer su identidad y hacerle ver. Y a la chica, espero que se recupere pronto y siga manteniendo su relación con Mutilva”, concluyó.