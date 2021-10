PSN y Geroa Bai se interesan por las multas en El Sadar

quizá se podría avisar previamente para no pillar a tanta gente desprevenida”, planteó la portavoz socialista, “Aunque ya sabemos que no es necesario, dada la situación que se genera,”, planteó la portavoz socialista, Maite Esporrín

“Ya me explicará por qué no es una falta leve, que 200 euros no es causa menor”, añadió Patxi Leuza.

El equipo de gobierno, que se comprometió a aportar más información sobre lo ocurrido en una explanada de la calle Extremadura, insistió en que no es la primera vez que se sanciona por atravesar la acera para aparcar.