Aficionados denuncian decenas de multas en el entorno de El Sadar

Sigan el hilo y metan en una coctelera aficionados de Osasuna, sanciones administrativas y un interesante caos de coches intentando aparcar en las inmediaciones del estadio. Ahora, agítenla. ¿Qué sucede? Evidentemente, controversia. En una imagen que todos sentimos cercana, las personas parecen mutar en vehículos en los aledaños de El Sadar en días de partido. Osasuna implica colapso hasta el punto de que los vecinos incluso apuran sus gestiones para obviar el caos se genera en sus calles antes y después de cada encuentro.

Si a este conocido jaleo le sumamos que la nueva remodelación del campo implica que 6.000 aficionados más tengan plaza para animar a su equipo (de los 15.000 espectadores antes de la pandemia a los 21.000 actuales), el caos se abre paso por sí solo. Aparcamientos complicados de encontrar y una especie de pacto tácito en la que algunas pequeñas imperfecciones a la hora de estacionar parecían permitirse. Hasta este viernes por la tarde-noche al menos.

¿EXCEPCIONAL?

Precisamente en la jornada de este fin de semana, aficionados rojillos apuntan a decenas de coches sancionados tras aparcar en un solar de la calle Extremadura de Pamplona, en uno de los laterales traseros del estadio y próximo al centro Infanta Elena. Y no por el hecho de haber dejado sus vehículos dentro de la campa (que podría ser pese a que aseguran que no molestaban “a nadie”), sino por que la sanción tiene su origen en haber atravesado la acera para acceder a dicha explanada. Una infracción que, según la Ordenanza de Tráfico municipal, está catalogada como grave y conlleva un desembolso de 200 euros. “Son días de mucha gente, muchos coches y poco sitio. Entendemos que nos sanciones si hacemos algo incorrecto, pero podría haber sido algo leve, con 100 euros y pronto pago 50”, plantean quienes no tienen claro cómo actuar en el próximo encuentro. Cabe resaltar que son muchos los que se sirven de la villavesa para desplazarse, así como a pie. “Sabiendo que esto pasa, la infracción grave nos parece desmedida teniendo en cuenta la situación”, valoran.

Es aquí cuando los afectados se plantean si las multas volverán a repetirse o si, por el contrario, el Ayuntamiento de Pamplona colaborará con esta “situación excepcional”. Es aquí donde cabe preguntarse si se actuaría de la misma manera en conciertos, competiciones y diferentes eventos que reúnan a un número importante de personas. Sea como sea, lo cierto es que este sector de la Milagrosa se colapsa y los vecinos siguen teniendo las de perder.