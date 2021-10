Melchor, Gaspar y Baltasar. Y con la mayoría de restricciones de la pandemia levantadas, como esa persiana que casi deja entrar toda la luz, Cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2022. Este miércoles se abrió la inscripción para las personas que quieran participar de manera voluntaria, acompañar a Sus Majestades en el recorrido por la ciudad. Decenas hacían cola desde tiempo antes de las 5 de la tarde, cuando se inició la tarea. Faltan dos meses y medio, algo menos de cien días, una eternidad para la chiquillería que atisba ya esa carta sin fin, llena hasta los márgenes, que enviarán a. Y con la mayoría de restricciones de la pandemia levantadas, como esa persiana que casi deja entrar toda la luz, Pamplona prepara ladel 5 de enero de 2022. Este miércoles se abrió laacompañar a Sus Majestades en el recorrido por la ciudad. Decenas hacían cola desde tiempo antes de las 5 de la tarde, cuando se inició la tarea.

La sede de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Pamplona, en la calle Virgen de Oskia del barrio de San Juan, volvió a dibujar la cola que se quedó en blanco en 2020. En este tiempo, los habitantes de Pamplona han aprendido a convivir con hileras de todo tipo, de modo que la de la Cabalgata la tomaron con paciencia y humor en una tarde calurosa. Habitualmente, la asociación iniciaba las inscripciones el lunes de la tercera semana de octubre. Este año ha sido el miércoles y continuarán la tarea jueves y viernes, con el mismo horario, de cinco a ocho de la tarde. En principio, los reyes precisaban de la ayuda de unas 600 personas, no solo el día 5, también para las jornadas previas, con la llegada de los carteros reales... Pero este año será diferente. La pandemia condiciona todavía muchas de las grandes citas, también la cabalgata. Lo explicaba Mamen Sádaba, presidenta de la Asociación: “Queremos que los participantes vayan sin mascarilla y eso requiere distancias, de manera que no podemos llevar a tantas personas porque no son solo los voluntarios, también todos los grupos de las carrozas, eran unas mil personas en total”, apunta en cualquier caso que todo es de momento provisional y está en hilvanes. Trabajan en función de la situación sanitaria actual, pero deberán de adaptarse en cada momento a las indicaciones de Salud, según transcurra la pandemia. “Hay cosas que no dependen de nosotros”, expresa Mamen Sádaba, con la entidad volcada en devolver la ilusión de una noche cargada de magia. Aún no saben cuántas personas serán necesarias. “La semana que viene distribuiremos las carrozas”, evidencia que entonces podrán aproximar más las cifras.

DESDE LOS 15 AÑOS

Habrá una lista de espera, en la que entrarán las personas que se queden fuera estos tres días. Con ellas se cubrirán las bajas que se puedan producir. El único requisito para poder apuntarse es ser socio, tener 15 años cumplidos para el 5 de enero próximo y firmar el decálogo con el que se comprometen a cumplir las medidas. Igual que otros años, la mayoría de las personas voluntarias son mujeres. En 2019 ellas sumaron el 82% del total de voluntarios, al menos ocho de cada diez. “Hoy también han arrasado”, apuntaba Mamen Sádaba, nada más concluir la jornada de inscripción, que sumó 230 personas.

No visitarán la Casa de Misericordia y barajan otras alternativas

La Asociación Cabalgata Reyes Magos diseña ya el trazado para la tarde noche del 5 de enero de 2022. Siempre supeditado a la situación sanitaria ese día, pero la idea es que se inicie, como otros años, desde el puente de la Magdalena, y haga su recorrido habitual, con parada en la Plaza Consistorial. Pero no visitarán la Casa de Misericordia. “A día de hoy no nos parece lo prudente y así lo comunicaremos. Por eso barajamos otras alternativas, aunque todavía no hemos decidido nada”, detalló Mamen Sádaba. La Casa de Misericordia recibía a los reyes en la capilla, donde adoraban al Niño y descansaban un rato, antes del desfile.