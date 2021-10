El bar Baja Navarra de Pamplona, reconvertido en bar pop-rock de los años 50

La icónica foto de Marilyn Monroe en la película 'La tentación vive arriba' (1955) llama poderosamente la atención al entrar en el bar cafetería Baja Navarra, en el número 22 de la avenida del mismo nombre en Pamplona. Manuel Tejada, nostálgico de los años 50, la ha colocado allí, encima de la barra, junto a su vieja guitarra eléctrica.

Este hostelero ha vuelto a dar vida al veterano establecimiento del Ensanche que llevaba más de un año y medio cerrado. Y le ha querido dar su personalidad, con una decoración vintage y un aire retro gracias a las múltiples antigüedades y carteles que Manuel guardaba en su casa o ha ido consiguiendo en estos últimos tiempos.

"Yo pasaba casi todos los días por aquí y veía el Baja Navarra con la persiana echada, con su grafiti. Y me daba pena. Así que cuando me enteré que lo ofrecían en alquiler me interesé por el local. Me parecía muy buena oportunidad. En el sobrepiso tiene un comedor tranquilo y acogedor", comenta Manuel Tejada, que junto a su mujer regenta el Taberna de la calle Martín Azpilicueta. Ahora su mujer se encarga de la panadería de San Juan y él del bar del Ensanche, junto a su hija Alina.

El bar se encontraba en buenas condiciones pero tenía ese aire retro, con la barra y las balaustradas de madera. "Lo vi como una oportunidad de convertirlo en un bar pop rock con ambiente de los años 50. Quité los revestimientos de madera de la pared, la pinté de blanco y mejoramos la iluminación. Y por último he ido decorando todo con carteles publicitarios de la época, un par de guitarras eléctricas con su amplificador, un radio antigua, cámaras fotográficas... Son objetos que ya tenía en casa y otros los que ido buscando en estos últimos meses", relata Manuel, gran aficionado a la música de los 50 y 60.

"Yo tocaba la guitarra y en los años 80 creamos un grupo, 'Falsas promesas'. Y en eso se quedó. No llegamos muy lejos pero nos lo pasamos muy bien", bromea. Ahora conserva grandes amistades de aquella época, amigos de la tuna que estos días se han acercado a conocer el bar y a rescatar viejos recuerdos. "También han venido antiguos clientes del barrio. Se han alegrado de la reapertura. Nos han recibido muy bien", apunta.

El bar Baja Navarra abre temprano para dar desayunos. "Vienen muchos después sacarse sangre en el ambulatorio. Y a media mañana también se acercan trabajadores. También tenemos menú del día, platos combinados, bocadillos y raciones. Y por la noche hemos hecho una carta más juvenil e informal, con hamburguesas especiales de estilo americano. Los fines de semana vienen cuadrillas a cenas antes de irse de marcha a la viejo", resumen Manuel Tejada.