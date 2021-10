Ciclando la parte sur de Pamplona

Dicen que es un viaje a flor de piel. Moverse en bicicleta invita a conectar con caminos, paisaje... y, en buena parte de las ocasiones, respirar esa sensación de libertad que ofrece el imponer ritmo propio al desplazarse. Hablamos de cicloturismo, esa apuesta cada vez más en alza que ha terminado por facturar más dinero al año en Europa que el turismo de cruceros.

Pero para optar por este tiempo de impass, el primer peldaño pasa por sentirse cómodo pedaleando en la ciudad. En Pamplona, en su entramado. Y, teniendo claro que queda tarea por hacer, ser consciente de las diferentes maneras de actuar cuando la infraestructura se corta, los coches hostigan... o la propia Ordenanza de Movilidad acaba por ser un galimatías para quien se mueve sobre las dos ruedas.

Precisamente por esto, para solventar la disyuntiva de dejar la bici en el trastero por miedo o desconocimiento, el Ayuntamiento de Pamplona, de la mano de la Asociación de Medios de Transporte Saludable, sigue adelante con su plan de dar a conocer la red ciclable. Sin ir más lejos, alrededor de una veintena de personas hicieron ayer piña en una mañana agradable de sábado para no perder detalle del mapa sobre ruedas que recorre la zona sur de la ciudad.

SIN ATADURAS

Con edades de todo tipo, muchos de los rostros que ayer sonreían tras mascarillas y cascos eran de los que pueden colgarse la etiqueta de ‘habituales’. De esos amantes de las bicicletas que no quieren renunciar a ellas y siguen apostando por cualquier iniciativa que ayude a favorecer el uso de este medio de transporte llamado a quedarse.

Así, con la consigna de disfrutar, aprender y sentirse a salvo en esta jungla de asfalto en la que se han convertido las urbes, los participantes compartieron posturas. “He aprendido a montar en bici hace poco más de un mes, en septiembre, y ya utilizo la bicicleta para todo”, cuenta Rosario Sanchicocha, natural de Ecuador y residente en Burlada. “Incluso voy con ella a mi trabajo en Blanca de Navarra. Me apaño muy bien porque he tenido mucho apoyo en este grupo”, añade.

A su lado, Marisa Cueva. A pesar de saber manejarse en bicicleta, tuvo un accidente el pasado viernes 13. “Me asomé al paso de cebra con un pie en el suelo y el coche se llevó la bici por delante. Me da pena porque la normativa ampara al conductor, por eso me gustaría que la infraestructura ciclista estuviera más adelantada porque parece que molestamos”, valora.

¿Dónde dudan los ciclistas de Pamplona?

​

1 Prioridad. El cruce de una calzada es, a ojos de Jesús Sukuntza (AMTS), pregunta recurrente. Saber si me tengo que bajar de la bici (paso no ciclable) o no.



2 Tipologías. Para desplazarse por ciudad, las mountain bike no son las mejores. La falta de ergonomía terminará por generar incomodidad. “La bici urbana debe ser de fácil acceso (barra baja) y manillar más elevado que el sillín”, dice Sukuntza.



3 Protección. Existe una carencia importante sobre cómo asegurar las bicicletas. La alternativa más segura es atar cuadro, ruedas y sillín a un lugar resistente.



4 Peligro. En el paseo de ayer, los cruces más peligrosos se dieron entre avenida de Navarra e Iñigo Arista; además de Fuente de la Teja y Monjardín.​