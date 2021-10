Un pedaleo con altibajos

Pongamos un ejemplo real. Como el que seguramente se materialice hoy en la persona de Jesús de la Vega. Este aficionado a la bicicleta tiene trazado un circuito definido que repite a diario (salvo cuando llueve) y, dependiendo de cómo se encuentre, realiza hasta dos veces. Un total de 20 o 40 kilómetros que completa sobre su bicicleta con energía pese a no querer revelar su edad. “Unos cuantos por arriba”, bromea.

Desde que sale de su casa, en Pío XII, Jesús trata de mantenerse dentro de los límites que marca el entramado de los distintos carriles y aceras bici de Pamplona. En un primer momento hacia hospitales, para después proseguir por el vial de la Universidad de Navarra. Hasta ahí, todo correcto. El embrollo surge cuando, según relata, el vial pasa a ser compartido entre peatones y ciclistas. “Admito que tengo mal carácter, pero me enfada mucho que me digan que no puedo circular en bici cuando sí lo tengo permitido”, expresa en señal de la compleja convivencia que se da en ocasiones.

De ahí que la demanda hacia el Ayuntamiento de Pamplona de una correcta señalización de las distintas zonas de paso, especialmente cuando conviven en acera, evitaría “muchos malentendidos”. Una vez recalcada la reivindicación, que también dice haber puesto en conocimiento de Movilidad, Jesús agradece la actuación para resaltar en rojo los pasos ciclistas. Recordemos que el área del concejal Fermín Alonso se encuentra rematando un pintado de hasta 166 pasos en diferentes barrios con la finalidad de mejorar la seguridad.

Educación cívica

No obstante, la duda sobreviene cuando se trata de ver quién tiene preferencia. “Llegué a preguntarle a un Policía Municipal (la prioridad la tienen peatones y ciclistas ante el resto del tráfico rodado), pero es un hipotético porque para quien quiere”, sostiene, en un claro alarde de indicar, de nuevo, la preferencia de paso mediante algún tipo de letrero.

Pero más allá de la educación cívica de cada persona, que Jesús entiende no depende del consistorio, el ente sí puede intervenir en la acera bici de la calle Monte Mendaur. Como puede verse en la imagen que acompaña a estas líneas, los matorrales que limitan con la parte derecha del carril (dirección residencia universitaria de la UPNA) invaden el vial ciclista. “Es un jaleo porque si te cruzas con alguna otra persona que viene de frente no se cabe”, resalta Jesús, quien además hace hincapié en las grietas que se ven en el citado carril.

En definitiva, el verdadero mensaje que quiere lanzar quien disfruta de la bicicleta a diario es la necesaria convivencia entre peatones y ciclistas, que, a su juicio, se puede y se debe evitar. “No sé si las campañas informativas son la solución, pero lo que está claro es que tenemos que formar a los niños en el colegio, es un hábito que tenemos que crear”.