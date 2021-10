Los atropellos de bicis a peatones decrecen este año en Pamplona, de 9 a 5

Condenados a entenderse. Sea como sea, no podemos engañarnos. En los últimos tiempos las relaciones entre peatones y ciclistas no han resultado demasiado afables. Más bien parecía hasta existir un enfrentamiento tácito, no siempre comprensible.

Tanto es así que con el cambio de modelo en las ciudades, ambos usuarios deben aprender a compartir espacios y acompasar sus ritmos, ya que tanto bicicletas como ‘piernas’ deberán, con paciencia, convertirse en el verdadero motor del transporte urbano. Con esta base, los ayuntamientos, incluido el de Pamplona, ha ido transformando el grueso de sus calles. Desde que apostara por los más de dos kilómetros de carril bici de la avenida de Bayona, San Jorge, María Auxiliadora, Pío XII, parte de Julián Gayarre o la futura conexión Txantrea-Labrit, por citar algunos, la tendencia a implementar el uso de este medio de transporte es evidente.

PASOS PEATONALES

En Pamplona, en el periodo que comprende entre enero y agosto, Seguridad Ciudadana corrobora que la ciudad “ha mejorado” con respecto a 2020. Año en el que, por cierto, hay que tener en cuenta el periodo de confinamiento, donde la movilidad cayó en picado. Las cifras indican que hasta el mes pasado, la capital registraba 5 atropellos a peatones por parte de ciclistas, un número sensiblemente inferior si tenemos en cuenta los 9 atropellos de 2020, los 9 de 2019 y los 7 de 2018.

Por su parte, parece que también se repite inclinación a la baja si miramos hacia el número de accidentes en los que se han visto implicadas bicicletas. Pero solo si comparamos con el año pasado. Si lo hacemos con 2019 o 2018, la situación empeora. En concreto, del 1 de enero al 19 de agosto, Pamplona atendió 1.547 accidentes, en los que en 87 estuvieron implicadas bicicletas (5,62%).

falta de respeto por parte del ciclista de la normativa”.Finalmente, mirando a 2020 (los datos varían por el confinamiento), hubo 79 bicicletas implicadas en 1.269 accidentes; siendo 88 en 2019 (1.764 siniestros); y 80 en 2018, con 1.677 accidentes. Del total y quitando los 5 que fueron atropellos a peatones; 20 se materializaron por alcance entre vehículo y ciclista; 26 fueron motivados por caídas o choques; y los últimos 36 se registraron en pasos peatonales. A ojos de Policía Municipal esto quiere decir que la ‘zona de conflicto’ siguen siendo los pasos de cebra. “En el 90% de los casos el problema es la”.Finalmente, mirando a(los datos varían por el confinamiento), hubo 79 bicicletas implicadas en 1.269 accidentes; siendo 88 en 2019 (1.764 siniestros); y80 en 2018, con 1.677 accidentes.