Alquilar una bici eléctrica en Pamplona, una realidad en semanas

Será, aunque muchos no lo terminen de ver, uno de los transportes del futuro. Y aunque parezca un mantra, la palabra sostenibilidad es intrínseca a su significado. De hecho, no hay más que mirar para darse cuenta de que el cambio está más cerca de lo que parece. Birmingham, de la misma manera que hizo Gante, dividirá la ciudad en siete sectores y, simplificando medidas, obligará a que los conductores que quieran ir de una zona a otra no tengan más remedio que salir por las rondas. No así las bicicletas ni el transporte colectivo, que tendrán vía libre para moverse.

Pero para llegar hasta ahí, es necesario consolidar los pasos que se vayan dando. Poco a poco y de uno en uno. Como Pamplona, que también pelea por seguir en la competición. Por ello, desde el área de Movilidad ya se encuentran trabajando en el proyecto que desembocará en un nuevo sistema de alquiler de bicicleta eléctrica pública para la ciudad. Obras que se van desarrollando despacio debido a la complejidad técnica que suponen, pero que ya parecen estar listas para entrar en funcionamiento en apenas unas semanas.

REPLANTEO BASE POR BASE

Según ratifica el área, el servicio echará a andar una vez se coloquen las primeras 20 bases de recarga de bicicletas. Y queda justo decir que ya están listas más de una decena de acometidas eléctricas en calles como Sangüesa, Pío XII, Ermitagaña, Iturrama, Azpilagaña y la UPNA

Pese a su arranque, los técnicos seguirán trabajando hasta adaptar los 42 puntos de estacionamiento y recarga repartidos por todos los barrios de la ciudad (recordemos que el anterior sistema de alquiler solo contaba con cinco); postes que darán servicio a los primeros 400 ciclos que Proyectos Estratégicos va a poner en circulación.

Será de manera paulatina, ya que la complejidad técnica así lo requiere. Recordemos que cada uno de estos aparatos debe generar la suficiente potencia para recargar las bicis, entre otras cosas, y que anteriormente la demanda solamente servía para ‘leer’ las tarjetas y asegurar las bicis con un sistema de cierre.

75 céntimos por una hora de uso

Atendiendo al canon establecido, los usuarios podrán elegir entre dos alternativas: hacer uso ocasional del servicio o abonarse con una tarifa mensual de quince euros o un pago anual de cuarenta. Una vez encauzado el perfil, quienes elijan aprovecharse de esta segunda opción abonarán 2,5 céntimos por minuto durante la primera media hora de uso, pasando a 4 céntimos en los segundos treinta minutos, y 10 céntimos desde entonces. Esto quiere decir que un viaje de media hora supondrá un desembolso de 75 céntimos para el ciclista. Por su parte, los usuarios ocasionales podrán elegir entre disponer de una tarjeta virtual (sin coste adicional) o física, cuya emisión supondrá un euro. En su caso, el precio será de 4 céntimos el minuto durante la primera media hora, 6 céntimos en la siguiente, y 10 céntimos el minuto a partir de ese tiempo. En resumen, el coste de media hora se elevaría a 1,20 euros. Las bicis estarán operativas las 24 horas.