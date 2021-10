Un hostelero que renuncia a su jubilación para reabrir el bar Tomás

Álvaro Gastón es una rara avis en el mercado laboral. Con 65 años para 66, ha interrumpido su jubilación para volver al tajo. Asegura que no lo hace por dinero sino por amor a su trabajo “y por hacer feliz a la gente”. Este verano ha reabierto uno de los clásicos de la calle Olite, el bar Tomás, que en su última etapa pasó a llamarse Veinti3 y que llevaba varios meses cerrado. “Pasaba por aquí con frecuencia y me daba pena verlo cerrado, así que empecé a dar vueltas. Está muy bien situado, en chaflán, y es un bar con solera y prestigio. Por eso he recuperado el nombre de bar Tomás, que es como lo conoce todo el mundo en Pamplona”, explica Álvaro Gastón. Entre sus clientes muchos recuerdan con cariño a Tomás, fundador del establecimiento, y que vive en la misma calle.

Gastón lleva más de medio siglo en el oficio. Fue botones del hotel Tres Reyes y trabajó en el restaurante Las Pocholas. “Eran clientes exigentes pero muy buenos. Te dejaban buenas propinas. Eso sí, tenías que saber qué café tomaba cada uno, qué whisky y qué puro. Luego había que encenderlos uno a uno”, comenta Álvaro, que recuerda las mil pesetas que le dejaron una vez Félix Huarte y el alcalde Urmeneta. Gastón también estuvo en el Bávaros y en el Gardens. Tiene como socia a Luisa, que “es una excelente cocinera. Están los clientes encantados con ella”, expresa este hostelero, que desde que abrió en julio no ha tenido “ni un día de fiesta”.