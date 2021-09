Seguridad Ciudadana no aprecia problemas de visibilidad en el cruce entre Uztárroz y Juslarrocha

Es una de esas percepciones vecinales que se repiten en el tiempo. La falta de seguridad en el, en el barrio de la Rochapea de Pamplona, ha llegado hasta el salón de Plenos del Ayuntamiento de Pamplona . Todo comenzó con un primermunicipal, 010, en diciembre de 2020, momento en el que se ponía de manifiesto el peligro de dicha intersección. La respuesta llegó el 5 de enero de este año, en la que se informaba al ciudadano de que no existía ningún problema en la incorporación de ambas vías. "La visión es amplia y no hay elementos que dificulten la maniobra", determinaba el informe remitido al afectado. Asimismo, hubo otro segundo aviso sobre la misma preocupación en febrero, pero no se respondió porque se requería idéntica información.