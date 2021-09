Las autoescuelas se reafirman en retirar las señales r407a de las aceras bici

Dicen que el tiempo pasa deprisa, incluso vuela. De hecho, la ciencia afirma que nuestra percepción cambia constantemente, según las actividades que realicemos, la edad e incluso cuánto descansamos. Sea como sea, hablamos de tres años. Es el tiempo que lleva la asociación Provincial de Autoescuelas denunciando la mala señalización y las contradicciones con la Ordenanza de Movilidad, en vigor desde agosto de 2019.

Según expone el colectivo, antes incluso de su aprobación ya entregaron un informe al consistorio donde aconsejaban la no inclusión de los puntos que hoy día están provocando confusiones en la movilidad dentro de la capital. “ El ayuntamiento tiene desde entonces informes con la mala señalización tanto de los carriles bici, PIO XII, y de Pamplona en general. Se entregó hasta un estudio donde se deja constancia de la mala señalización de 90 semáforos y, hasta la fecha, no se ha dado ninguna solución”, indican visiblemente molestos.

PREFERENCIAS

Pero lo que les ha llevado las manos a la cabeza estos días ha sido la polémica suscitada a raíz de una señal que viene causando confusión en muchas de las aceras bici de la ciudad. Saber si se debe o no se debe circular con la bicicleta por ellas es un aspecto que levanta controversia entre ciclistas y peatones. Se trata de la señal r407a.

Un indicativo que, como bien explican desde la Asociación Provincial de Autoescuelas, significa obligación para los conductores de ciclos a circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía a utilizarla. Es decir, si existe, es obligatorio que las bicis circulen por él, ya que las señales de obligación, valga la redundancia, obligan.

De hecho, para que no estuviesen obligados quienes se mueven en dos ruedas, esa señal debería ser como en el caso de la S-51 Carril reservado para autobuses. En ella, se indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte colectivo a circular por el carril indicado. O lo que es lo mismo, al ser un indicativo cuadrado y azul, guía y no obliga.

POR DELANTE

Es por todo este cúmulo de sumatorios por el que estos profesionales piden la retirada de estos letreros, además de por la necesidad de ir acorde a las directrices que marca la Ordenanza de Movilidad. Y dentro de este mar de dudas, el ente quiere matizar que, aunque la Ordenanza permitiese elegir a los ciclistas por donde circular, si en el lugar se encuentra la señal r-407a ya no regiría la norma sino la señal.

“Es la señal la que prevalece ante cualquier normativa, sea reglamento u ordenanza”, sostienen. Y recalcan que las indicaciones de las señales, incluso cuando estén en contradicción con las normas, son de obligado cumplimiento. De la misma manera, y ya para rematar, las autoescuelas sostienen que los vehículos de movilidad personal (patinetes en su mayoría) tampoco podrían circular por los carriles bici si estos disponen de la señal r407a, por mucho que la Ordenanza se lo permita. “Para que estos carriles puedan ser utilizados por los VMP debería existir un panel complementario que les autorice expresamente. De lo contrario la norma carece de valor”.