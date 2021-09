es el nombre de la nueva cafetería situada en la calle número 36 de la, en el Segundo Ensanche de Pamplona . Este local llevaba varios meses vacío después de que la churrería chocolatería Gardón se trasladara a la calle San Miguel, en el Casco Antiguo. La dueña de La Koketa es, de 34 años, originaria de Colombia y que lleva 17 años en Pamplona. "Llevo once años trabajando en la hostelería, muchas veces con empleos precarios. Me gusta la repostería, así que me animé a montar mi propio negocio y tener así más independencia", relata Paula, que miró distintos locales antes de decidirse por este, "que está bien situado".