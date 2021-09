Discrepancias en Egüés sobre el centro de atención a las familias

El Ayuntamiento del Valle de Egüés retomó el martes las sesiones, con todos los corporativos en el salón de plenos. Una escena que no se repetía desde julio del año pasado, mes al que siguieron encuentros telemáticos. En la reunión se dio cuenta de la renuncia del que fuera alcalde y portavoz de Geroa Bai, Alfonso Etxeberria, tras su condena e inhabilitación para cargo público; no hubo acuerdo para renovar la gestión del centro de atención a las familias (CAF) y se anunció la próxima renovación de la travesía de Olaz. Lo hará el Gobierno foral y luego el tramo, que transcurre paralelo a las instalaciones deportivas, pasará a depender del Consistorio.

La gestión del CAF fue el punto más debatidos entre las propuestas que iban al pleno tras las últimas comisiones. Se planteaba la prórroga por un año de la encomienda a la sociedad pública Andacelay, pero se introdujeron algunos cambios para, según se dijo, mejorar la coordinación con el Servicio Social de Base. Ya en la comisión previa los grupos se abstuvieron y en el debate quedaron claras las diferencias. Los primeros grupos anunciaron su abstención pero cuestionaron el trato al personal (por el contrato de un año) y la descoordinación entre servicios. El PSN después apuntó que no conocían la valoración del personal del CAF, que no había sido invitado a las reuniones preparatorias. Geroa Bai, que en 2017, en la alcaldía y gobernando con EH Bildu, planteó la gestión desde Andacelay, anunció el voto en contra. Su portavoz, Helena Arruabarrena dijo que no querían colaborar con la precariedad que iba a suponer para el personal la medida.

Por Navarra Suma, en la alcaldía, habló la concejal delegada, Yuliana Anchundia, defendió los cambios que se planteaban y que no suponía pérdida de servicios. Habían recriminado que la valoración se hiciera desde Servicios Sociales, perdiendo la cercanía que supone el CAF para algunas personas usuarias del servicio.

En la votación final Geroa Bai mantuvo su voto en contra y el resto de grupos se abstuvo. También NA+ que llevaba la propuesta. El resultado suponía el rechazo. Anchundia aclaró que su grupo no había querido apoyar una gestión “en la que no creen” al ver que los que la defendieron en su día no la apoyaban tampoco. Ahora se produce una prórroga tácita de la encomienda pero sin los cambios avanzados. El grupo de gobierno analizará la situación, dijo la edil responsable.

BANCOS Y LGTBI+

En el apartado de mociones prosperó la de EH Bildu que pedían que se cumpliera un acuerdo para pintar bancos con colores del arco iris y mostrar el apoyo al colectivo LGTBI +. También lo reclamó, tras la sesión, la madre de un menor agredido hace unos meses en Sarriguren.

Además, se aprobó una del PSN que pedía actuar en los pasos de cebra de Sarriguren, para mejorar la visibilidad. Se pidió que se extienda a otras poblaciones.

NUEVO CONCEJAL DE GEROA BAI

Al principio del pleno se abordó la renuncia de Alfonso Etxeberria. Hubo mensajes de apoyo de Podemos y EH Bildu y buenos deseos de todos. Por su grupo, Helena Arruabarrena leyó un texto del ya ex edil. La coalición Geroa Bai, mientras, anunció en una nota de prensa que el que fuera edil entre 2011 y 2019, Joseba Orduña, le sustituirá. Era el siguiente en la lista.

TRAVESÍA DE OLAZ

La alcaldesa, Amaya Larraya, anunció, al final del pleno, el acuerdo con el Gobierno foral para la próxima reforma y posterior cesión de la travesía de Olaz. Reclamada desde hace meses, se plantea la reforma integral y algunas actuaciones para calmar el tráfico y facilitar la movilidad. Además, se deja preparado para incorporar en un futuro un carril bici. El Gobierno foral aportará 200.000 euros y el Consistorio 50.000.