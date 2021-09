Maya dice que se adoptarán "todas las medidas necesarias" para evitar una nueva ocupación del gaztetxe de la Rochapea

valoración "positiva" de la actuación llevada a cabo este jueves para desalojar el gaztetxe ubicado en el barrio de la Rochapea y ha destacado que "se adoptarán todas las medidas necesarias" para evitar que el edificio sea ocupado de nuevo. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha hecho unade la actuación llevada a cabo este jueves para desalojar el gaztetxe ubicado en el barrio de la Rochapea y ha destacado que "se adoptarán todas las medidas necesarias" para evitar que el edificio sea ocupado de nuevo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha explicado que, "cumpliendo todas las normativas legales y después de que desde el juzgado se ha dicho que se podía desalojar, hemos cumplido con esa responsabilidad y con ese objetivo, porque para nosotros las ocupaciones no son tolerables".

"Una vez tenido ya el día del lanzamiento y los medios disponibles, sobre todo a través de Policía Nacional y Policía Municipal, coordinadamente se han tomado las medidas que había que tomar para ese desalojo y se ha procedido a él", ha indicado el alcalde, que ha añadido que "desde la normalidad con la que hemos actuado mi valoración es positiva de la actuación".

Ha subrayado que "era esperado que podría haber incidentes, estas personas siempre actúan igual, no suelen ser nunca desalojos no violentos, se resisten, y hemos tenido que cumplir con nuestra responsabilidad y finalmente adoptaremos todas las medidas para que no se vuelva a ocupar".

Enrique Maya ha recordado que "está previsto el derribo de las naves para construir nuevos edificios de viviendas, que hacen falta", y ha resaltado que con esta actuación se da "respuesta a la necesidad de viviendas".

Preguntado sobre las medidas que se van a adoptar para evitar una nueva ocupación del inmueble, Maya ha contestado que "eso forma parte de la propia actuación policial". "Habrá vigilancia policial y, finalmente, la idea es proceder al derribo de esas naves hasta el punto de que las haga inocupables otra vez. Eso ya es una cuestión técnica pero que nadie dude que se adoptarán todas las medidas necesarias", ha reiterado.

El alcalde ha señalado, además, que "estas ocupaciones producen molestias en el vecindario y nosotros tenemos que velar sobre todo por las personas que cumplen con sus obligaciones, con lo que tienen que hacer, y encima sufren molestias". "Tenemos que impedir que nuevamente sea ocupado y lo haremos".