Unos desconocidos cubren con pintura blanca la señalización de la zona azul en la Txantrea

Unos desconocidos han cubierto con pintura blanca la señalización horizontal naranja y azul de la nueva zona de estacionamiento restringido del barrio de la Txantrea, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona.

La pintura con las líneas cubiertas por pintura blanca se ha localizado en las siguientes calles: -TRAVESÍA ESPRONCEDA entre C/ Echalar y C/ Cintruénigo -C/ CINTRUÉNIGO -TRAV. ESPRONCEDA entre las calles Cintruénigo y Cáseda -C/ CÁSEDA -C/ ARTAJONA hasta travesía Espronceda en el sentido de la circulación y también en los últimos metros de la calle. -TRAV. ESPRONCEDA entre las calles Cáseda y Artajona -TRAV. ESPRONCEDA entre las calles Aibar y Aguilar -C/ AGUILAR -C/ AYECUA entre los portales 12 y 16 -TRAV. ESPRONCEDA entre las calles Ayecua y Obieta -TRAV. ESPRONCEDA entre las calles Obieta y Urrutia -C/ URRUTIA