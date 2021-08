El teléfono 010, la Casa de la Juventud y Zentro Espacio Colaborativo retoman su horario habitual

‘horario de invierno’ de servicios municipales como el Teléfono de Atención Ciudadana 010, la Casa de la Juventud o Zentro Espacio Colaborativo. Comienza un nuevo curso y se amplían las horas de atención y/o apertura de algunos de los recursos municipales abiertos a la ciudadanía para su uso o para la realización de trámites o consultas. Con la llegada del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Pamplona activa el llamado’ de servicios municipales como el010, la Casa de la Juventud o Zentro Espacio Colaborativo. Comienza uny se amplían las horas de atención y/o apertura de algunos de los recursos municipales abiertos a la ciudadanía para su uso o para la realización de trámites o consultas.

El Teléfono de Atención Ciudadana 010 retoma su horario más habitual, tras los meses de julio y agosto, con un horario reducido y atención de lunes a viernes. A partir del 1 de septiembre, se volverá a atender los sábados para seguir facilitando la comunicación de la ciudadanía con el Ayuntamiento de Pamplona. El horario será de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, y los sábados, de 9.30 a 13.30 horas.

Los cinco registros municipales mantienen su horario habitual de todo el año. Ubicados en el Palacio del Condestable, c/ Eslava 1, c/ Zapatería 40, c/ Descalzos 72 y c/ Monasterio de Irache continúan con su atención el público para la realización de trámites y la presentación de documentos e instancias de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes laborables. No es necesario solicitar cita.

La Casa de la Juventud también amplía desde este miércoles su horario para ir adaptándose a lo que será el inicio del curso y de las rutinas que conlleva. El centro estará abierto de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas; el sábado, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y el domingo de 10 a 14 horas. Espacios como la Zona Cíber o servicios como las asesorías especializadas recuperan sus horarios habituales de atención dentro de la Casa de la Juventud.

A partir del 1 de septiembre, Zentro Espacio Colaborativo también adopta su horario de invierno, con atención al público de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Zentro ofrece un Servicio de Información y Recursos para la Participación (SIRP), servicio de información para asociaciones y ciudadanía activa en materia de participación, biblioteca especializada en participación y centro de documentación o Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana (SDPC), entre otros recursos y servicios