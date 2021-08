Las autocaravanas inundan Pamplona

Por ello mucha gente, se ha lanzado al mundo de la auto caravana o la furgoneta para viajar. La independencia y tener casi todo lo que tiene un hogar sobre dos ruedas son las razones por las que muchos deciden apostar por este método para viajar y recorrer la carretera. Navarra dispone hasta 38 áreas de turismo para autocaravana. El área habilitada de 33 plazas y el precio es de 10 euros por día, máximo 48 horas. En este estacionamiento hay personas de diferentes zonas de España o países europeos que se emplazan a llevar la casa a cuestas para descubrir Navarra. Laas vacaciones de verano siempre cuesta organizarlas. Ahora con la pandemia, los toques de queda o las diferentes restricciones que hay por los diferentes países se hace complicado poder compaginar.La independencia y tener casi todo lo que tiene un hogar sobre dos ruedas son las razones por las que muchos deciden apostar por este método para viajar y recorrer la carretera. Navarra dispone hasta 38 áreas de turismo para autocaravana. Elde Pamplona cuenta con, máximo 48 horas. En este estacionamiento hay personas de diferentes zonas de España o países europeos que se emplazan a llevar la casa a cuestas para descubrir Navarra.

José Manuel Arias Fuentes es natural de Barcelona y lleva 7 años junto a su mujer viajando en autocaravana durante los veranos. Este año está visitando, entre otros lugares, Navarra: “La ruta que hacemos este año es Huesca, País Vasco y Navarra. Normalmente solemos salir fuera y este año no salimos. Visitamos hace años los pueblos blancos de Andalucía y este año tocaba esto. Nosotros viajamos mucho y nos gusta la ‘semilibertad’ que te aporta poder viajar en auto caravana. Esto te hace no estar sujeto a unos horarios para comer, para dormir, paras donde puedes, ya que este año no te dejan parar en todos los sitios por la masificación que se está produciendo. Este año ha sido un boom de auto caravanas”, apunta.

Arias considera que viajar en auto caravana no es más económico que viajar por hoteles. “Si haces números, te sale más caro que ir de hotel. Este mes de julio alquilar una autocaravana de media en Cataluña estaba a 200 euros al día y a esto hay que sumarle el precio de la gasolina”. Una de las razones por las que, según él, se ha puesto de moda viajar en autocaravanas es el confinamiento. “Por la pandemia la gente es más reacia en viajar como lo hacía antes”, concluye el catalán.

Meltxor Iza Pérez es de Irún y desde hace tres semanas viaja con sus hijos y sus suegros: “Fuimos a Galicia y de ahí hicimos el recorrido de vuelta hasta los Pirineos”.

Todos han estado casi un mes compartiendo el viaje repartidos en dos autocaravanas. Han parado en Pamplona porque están ya de camino a casa. Meltxor Iza habla de su experiencia con las autocaravanas: “Siempre nos ha gustado este mundo y decidimos comprar esta”. Cuenta que se ha dado cuenta de que con la pandemia la gente busca más libertad a la hora de viajar: “No te mezclas con tanta gente, tienes tu casa y te independizas. No es más económico alquilar una autocaravana que irte a un hotel varios días. Pero ha habido un boom y la gente se ha echado para adelante en alquilar o comprar autocaravanas”

Loli Tasis Jérez y Román Rico del Amo son los suegros de Meltxor Iza.“Nosotros llevamos muchos años haciendo autocaravana y nos gusta mucho, ya que es una forma de viajar diferente”. Llevan más de 20 años viajando con la casa rodante. “Si fuera por mí viviría en una autocaravana, pero no le convenzo”, ríe mirandio a su mujer. “Una de nuestras razones para viajar es porque nos gusta mucho la naturaleza y además tenemos un niño con minusvalía, y es más fácil viajar así con él”, apunta Tasis.

VIAJAR DESDE LEJOS

“Con esta autocaravana hemos hecho más de 550.000 kilómetros, nos hemos ido hasta Noruega”. Una de las cosas que ve este matrimonio es que ahora mucha más gente se apunta a viajar en autocaravana que antes: “Antes había gente muy mayor y ahora sólo vemos gente joven y nos dan mucha envidia”, reconocen Loli Tasis y Román Rico. “La gente joven es muy amante de la naturaleza y de hacer deporte y viajar de esta manera te aporta estas facilidades”.

Por otro lado, la familia quiere denunciar que no se ponen muchas facilidades a las auto caravanas. “Hay algunas normas que no tienen mucho sentido, por ejemplo no se puede calzar o no se pueden abrir las ventanas hacia a fuera cuando las de las autocaravanas es hacia donde se abren”, reclaman Iza, Tasis y Rico. “Estaría bien que en España hubiese más auto parkings como este, en Francia es una gozada viajar en autocaravana porque está mucho más preparado”, agregan.

Claassens y Christel Yoost vienen desde Maastricht, Países Bajos.“Estamos viajando desde Holanda hasta España y pasamos por Francia en nuestro viaje, Pamplona es la primera ciudad que visitamos de España, después iremos a Vitoria, Bilbao, León, Salamanca y acabaremos en el Algarve (Portugal)”. Después volverán a España y visitarán Zaragoza y Barcelona, donde Claassens tiene familia. “Estamos viendo más gente viajando en auto caravana, la gente que viaja así es más independiente, es más libre y además tienes casi todo lo que puedes tener en una casa”, expone la pareja.

“Llevamos 55 años viajando en caravana”. Claassens cuenta con un cuaderno donde apunta todos los viajes que hacen todos los años. Así lo certifica.

“ESTE AÑO, CUANDO MÁS”

Antonio Arrebola Gutiérrez y Lola Pérez Pérez proceden de Villanueva del Trabuco, Málaga. “Hemos estado visitando el valle de Baztan, ahora visitaremos Pamplona y después Olite”. Antonio Arrebola comenta que debería haber más espacios así para poder aparcar: “Aunque cobren, debería haber más espacios acondicionados”.

“Hemos visto muchísimas auto caravanas y este año es cuando más”, apunta el andaluz, que acumula ocho años junto a su mujer viajando y tiene claro lo que desplazarse en autocaravana le aporta: “Tienes mucha libertad de ver varios sitios, sobre todo los paisajes, que puedes detenerte a contemplarlos. Es caro viajar en autocaravana, en gasóleo ya nos hemos gastado más de 300 euros, así que barato no es”. El matrimonio no se arrepiente de haber visitado la Comunidad foral: “Navarra es preciosa, nos ha encantado el valle de Baztan y sus pueblos”, resumen.

Unas autocaravanas más adelante se encuentran los italianos Silvia Fossi y Andrea Paladini, que vienen de Florencia. Su viaje fue largo, según explica Fossi: “Vinimos de Florencia, cogimos un barco a Barcelona el 16 de junio y cuando llegamos fuimos dirección Andalucía, para después entramos en Portugal y visitar el Algarve, Lisboa, Oporto. Tras varias paradas fuimos a Santiago, Bilbao, Pamplona y aquí estamos”, apuntan. Aunque explican que ahora ya están de regreso.

Gracias a los mapas y las guías han podido seguir bien todo el trayecto. “Tenemos guías turísticas y diarios de viaje de otras personas que ya lo han hecho antes que nosotros”, explica Silvia Fossi. “Después en la página web de Park4Night vemos los distintos lugares donde parar”, apunta. “La autocaravana tiene tres años pero vamos de acampada desde el año 2012”. Se van satisfechos. “Ha sido un viaje precioso y España ha sido un bellísimo descubrimiento , no habíamos estado antes, y es muy bonito”, manifiesta la pareja.

Chris y Liz Tompson son una pareja de residentes portugueses que viven en Castelo Branco, pero son naturales de Cambridge (Inglaterra). Chris Tompson, apoyado en su furgoneta, comenta: “Hace 2 días emprendimos el viaje hacia Reino Unido para ver a nuestra familia, estamos aquí de paso pero visitaremos Francia”.

Tompson afirma que la autocaravana brinda la oportunidad de visitar más lugares en poco tiempo: “Hoy visitaremos Pamplona y mañana San Sebastián, la autocaravana te permite moverte de una manera más rápida”, explica el inglés. “Llevamos desde hace 3 años viajando así y cada año vemos más gente. La independencia que tienes es lo que más me gusta y lo que creo que anima a la gente a unirse a este mundo. No necesitas pasar por el aeropuerto o pagar un hotel”, apunta. “Estaría bien que se incrementase las áreas o los aparcamientos en España”, aconseja.