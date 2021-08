Robo de bicicletas: la importancia de conocer modelo, marca y número de bastidor

Al ser estacionadas en la calle, no requerir allanamiento para asaltarlas (como sí ocurre en una vivienda) y, a priori, no tener un gran valor económico, la sustracción de bicicletas tiende a considerarse un hurto y no un robo, lo que ‘facilita’ las cosas para los ladrones. Por si fuera poco, a diferencia de los coches, estos particulares medios de transporte tienden a ser mucho más difíciles de rastrear e identificar tras ser robadas. También por el desconocimiento de sus propietarios de los datos básicos de su vehículo: modelo, marca, número de bastidor, tipo...

POR PARTES

Para evitar que esto suceda, existen algunas posibilidades, como la plataforma ‘BiciRegistro’; un sistema nacional de registro, propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que cuenta con la participación de los propios ayuntamientos que la componen, sus policías locales, la DGT y los gestores administrativos.

También ocurre que una persona deje su bicicleta candada y al regresar se encuentre con que le falta una rueda, el sillín o el portabotellines.