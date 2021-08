El depósito de Pamplona acumula 178 bicicletas, la mayoría por robo o abandono

Bicicleta. Es una de esas palabras que huele a auge. Y no porque las autoridades municipales intenten darle un empujón dentro del escalafón de la movilidad, que también, sino porque la tendencia nos empuja hacia las dos ruedas como alternativa de desplazamiento saludable y necesaria. Tanto es así que cada vez son más las personas las que poco a poco van poblando los carriles bici de las ciudades, deseosos de buenas comunicaciones.

Imaginen por un momento que la utopía se cumple y que transitar en bicicleta es sencillo y seguro. Quedaría entonces un pequeño handicap: ¿Dónde aparcamos? Vaya por delante que la norma que rige en Pamplona es meridiana: no se permite su estacionamiento en lugares como árboles, farolas, vallado o zonas que interrumpan en tránsito convencional. De ahí que hayan proliferado aparcamientos vigilados y a cubierto con más de 300 plazas en la capital, además de los diferentes aparcabicis en superficie.

El problema sobreviene cuando a los amigos de lo ajeno les da por ‘trabajar’. O una persona, por el motivo que sea, decide dejar su bicicleta anclada en algún punto y no volver a recogerla. De idéntica manera a dejarla a los pies de un contenedor o tirada en algún rincón del paseo del Arga. Son ejemplos que parecen arbitrarios, pero que se repiten con relativa frecuencia.

AL QUITE

Para que se hagan una idea, el depósito de bicicletas de Pamplona aglutina en estos momentos 178 ciclos por diferentes motivos. La mayoría se deriva de robos (62) y abandono de las mismas (72). No obstante, también hay vehículos de dos ruedas requisados por no haber superado sus usuarios los correspondientes controles de alcohol o drogas (17); por precinto judicial (5); o por otros motivos no catalogados al detalle (las 22 restantes).

Según explican desde el área de Seguridad Ciudadana, para que una bicicleta acceda al depósito municipal deben cumplirse una serie de requisitos. En primer lugar, merece la pena remarcar que un agente tiene potestad para llevárselas en prevención de un posible robo. Es decir, que la bici se encuentre sin inmovilizar o sin candado. Asimismo, estos medios de transporte se retiran de la vía pública por estacionamiento incorrecto (debe ocasionar una molestia grave en la vía pública o existir denuncia o queja vecinal), accidente, incumplir los requisitos tras una prueba de alcohol o drogas, o por posible hurto.

PLAZO CERRADO

Llega entonces la pregunta del millón: ¿Hasta cuándo permanecen las bicicletas en manos del Ayuntamiento de Pamplona? ¿De cuánto tiempo dispone una persona para intentar recuperar su pertenencia? Según dicta la norma, cada seis meses aproximadamente se lleva a cabo la tramitación de salida de aquellos expedientes más antiguos.

Una vez elegidos, el consistorio brinda dos opciones. Por un lado, las bicicletas que están inmersas en algún procedimiento administrativo o judicial, sobre las que se tramitará su destrucción en el desguace. Por otro, aquellos ciclos que se encuentran en el depósito por abandono, tanto de la bicicleta entera como de parte de sus piezas (cuadros, ruedas...). De no ser reclamados por su dueños, la tramitación de salida se realiza a través de una ONG. “Es una manera de ofrecer una segunda oportunidad de uso y posterior aprovechamiento en países menos desarrollados”, indican desde Seguridad Ciudadana.

Por citar algunos de los ejemplos más recientes, en abril de este año se enviaron un total de 59 bicicletas a la empresa Desguaces Landaben para su destrucción; mientras que el pasado 8 de julio (hace poco más de un mes), se trasladaron hasta 61 ciclos a una ONG para su reaprovechamiento. De cualquier manera, siempre que existe una denuncia de robo, se comparten las características de la bici al depósito para que compruebe si existe alguna con esos datos.

Para saber más

El servicio de localización de bicicletas del Ayuntamiento de Pamplona está destinado a los usuarios denunciantes de robos o pérdidas de ciclos y sirve para consultar todas las imágenes disponibles de la misma marca de la denuncia que haya presentado el usuario. De otro modo, no se puede acceder.

Retirada de bicicletas de la vía pública. A pesar de lo que dicta la normativa, desde Policía Municipal aseguran que, en caso de localizar un ciclo mal estacionamiento, solamente lo retiran si existe alguna denuncia vecinal por molestia importante. En líneas generales, si localizan una bici candada a un árbol no la retiran, aunque sí avisan al usuario para que corrija el hábito.

Comunicación mutua. Siempre que se registra una denuncia de robo de bicicleta, se trasladan las características de la misma a los responsables del depósito para comprobar si existe alguna bici con esos datos.

Paso número 1: aprender a candar

Afirmaba un estudio publicado a principios de este año que Johannesburgo, en Sudáfrica, se había convertido en la peor alternativa para aparcar una bicicleta en sus calles dado que las posibilidades de robo eran abrumadoras. Por contra, Leipzig, en Alemania, salía como la mejor parada. Teniendo esto en mente, y dejando que Pamplona diste mucho de lo que sucede en esas grandes urbes, bien es cierto que merece la pena conocer algunas de las lecciones básicas para asegurar las bicicletas en el exterior. Afirman los expertos que suele ser mejor dejarla en algún lugar donde haya más ciclos y no en zonas apartadas, por aquello de evitar la tentación. También recomiendan con insistencia invertir un poquito más de tiempo en asegurar el vehículo antes de marcharnos o invertir un dinero en un sistema resistente. Así, por ejemplo, para aquellos que dispongan de candado en forma de U, les merece la pena anclarlo al aparcabicis metiendo el candado entre la rueda trasera y el cuadro.