Maya defiende los proyectos de Sarasate y Labrit y confía en alcanzar un acuerdo con el PSN

Sarasate y el carril bici de Labrit y ha manifestado su confianza en que las El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha defendido esta miércoles los proyectos urbanísticos dey ha manifestado su confianza en que las críticas manifestadas por el PSN al respecto no supondrán “ningún tipo de ruptura” en sus relaciones.

Pese a las críticas a proyectos urbanísticos manifestadas este martes en rueda de prensa por representantes municipales del PSN, a juicio de Maya los socialistas hicieron “una valoración positiva general de todo el acuerdo” y ha considerado que “estaban satisfechos en general”.

"Tenemos que estar orgullosos de que haya un acuerdo entre Navarra Suma y el Partido Socialista”, ha sostenido el alcalde, quien ha considerado que estas críticas no darán lugar a “ningún tipo de ruptura en esas relaciones en el futuro”.

Respecto al carril bici de Labrit, ha asegurado que los socialistas “conocen perfectamente este proyecto” y les parece “correcto” al tiempo que ha señalado que desde el equipo de gobierno “están cumpliendo el acuerdo” puesto que las condiciones que el PSN puso es “que pudiera haber un carril exclusivo para el autobús y otro para coches”.

En lo que se refiere a Sarasate, ha defendido que se trata de “un proyecto basado en uno de los ganadores, por tanto de gran calidad” y que está “adecuado por los funcionarios municipales a la realidad física” del terreno.

“Yo también habría apostado por un proyecto más ambicioso, pero la realidad manda”, ha comentado explicando que tras analizarlo técnicamente llegaron a la conclusión de que “o mantenemos los árboles o cortamos los árboles con un proyecto más novedoso”.

“La decisión política es que adelante con el proyecto que respeta los árboles” para convertir el paseo “en una especia de boulevard donostiarra” en el que “en lugar de tener La Concha tenemos el Parlamento”, ha manifestado.

Sobre la denuncia de los socialistas de que el Ayuntamiento busca acortar tiempo de las obras para terminar antes de las elecciones, el alcalde ha asegurado que es algo que “está en la cabeza de ellos”.

“Yo prefiero mil veces un acuerdo con el Partido Socialista aunque no lleguemos para las elecciones que al revés”, ha señalado asegurando que no tiene “ningún problema” en trabajar con ellos y dejando ver que no tiene sentido ralentizar el proyecto para poder llegar a un entendimiento.