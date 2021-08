Los 1.500 euros volvieron con su dueña

Julio no había sido un buen mes para esta mujer, con su madre ingresa en el hospital, y no terminó mejor: el sábado 31 de julio, cuando caminaba por Pamplona, perdió su cartera con unos 1.500 euros y lotería de Navidad en su interior. Era un dinero que pasados unos días ya daba por perdido. Hasta que su padre leyó el viernes 6 de agosto una noticia en este periódico: “Se busca dueño de una cartera en Pamplona”. El hombre animó a su hija a que se pasara por Objetos Perdidos de Policía Municipal, que cierra los fines de semana, por si podía tratarse de su cartera. Así que ayer a las ocho de la mañana, nada más abrir las oficinas, y diez días después de haberla extraviado, la mujer se presentó en las instalaciones. Y sí, era su cartera, con todo el contenido intacto. “Estaba muy agradecida a al persona que la entregó. Qué gusto ver su cara de alegría”, escribió en Twitter el cuerpo policial.

La mujer había perdido la cartera junto a una frutería que hay en la Avenida de Zaragoza, una vez pasada la plaza de los Fueros en dirección al centro, aunque ella, según explicó con timidez a los agentes, pensaba que había sido en otra zona de la ciudad. Por r esa acera transitaba la mañana del sábado 31 de julio Javier F.C., de 48 años y vecino de Sarriguren, camino del centro junto a su mujer y su hijo de menos de un año. Iban a dar un paseo. “Vi un bulto negro en el suelo, lo cogí y era una cartera negra alargada. La abrí y vi que había mucho dinero”, contaba ayer este pamplonés que prefería mantenerse en el anonimato.

Eran billetes de 50 euros doblados entre sí. Junto a ellos, ninguna tarjeta ni información que pudiera dar pistas sobre la persona propietaria. “Me extrañó que hubiera tanto dinero en efectivo, porque hoy en día se paga casi todo con tarjeta. Lo primero que pensé es que podía tratarse de alguna persona mayor que había sacado toda la pensión de golpe para ir gastándola poco a poco”, hizo cábalas en ese momento. Lo que sí tenía claro era que tenía que entregarla a la policía: “Lo primero, porque no era mía. Si yo pierdo algo, me gustaría que quien lo entrara hiciera lo mismo. Y también porque nunca sabes qué necesidades puede haber detrás de ese dinero. No le di más vueltas”. El vecino de Sarriguren se personó en dependencias de la Policía Municipal de Pamplona, donde le dijeron que le avisarían si aparecía la persona propietaria de la cartera. Ayer por la mañana, con satisfacción, recibió la llamada de que diez días después el dinero había vuelto con su dueña. Y que agosto había empezado para ella mejor de lo que terminó julio.