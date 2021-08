Petria Afubera, de 19 años, estaba alojada en la pensión y se encontraba dentro cuando se inició el , de 19 años, estaba alojada en la pensión y se encontraba dentro cuando se inició el incendio . La española, que había vuelto de Alemania hace tres meses, estaba en la habitación viendo una película. “Tenía los cascos del móvil puestos y no escuchaba, pero de repente empecé a notar que entraba mucho humo y no podía salir”, contó.

Una mujer, que también se hospeda en la pensión, le ayudó a salir de su habitación y ambas se metieron en otra en la que no había humo. “Las dos estábamos en la tercera planta, justo en la que se había producido el incendio, pero nuestras habitaciones estaban un poco alejadas. Lo que hemos hecho es meternos en otra en la que todavía no había mucho humo y esperar a que nos dejaran bajar”, explicó.

Afubera se hospedaba junto a su madre, Jacqueline Chris y su hermana Whitney Afubera. “Por suerte ninguna de ellas estaba en la habitación, pero yo he sido afectada por el humo. Me han atendido los médicos y ahora voy a ir al hospital porque tengo mucho dolor de cabeza y estoy mareada”, detalló.

Whitney Afubera, de 15 años, llegó más tarde. “Yo no estaba y mi madre me ha llamado corriendo porque mi hermana si se encontraba dentro y no podía bajar. Estaba muy preocupada y yo he dejado la compra y he venido corriendo porque me he asustado”, explicó. Además, cuenta que lo primero que escuchó al llegar fue a una mujer gritando. “Ha sido terrible, estaba en la calle chillando y llorando, pero yo no entendía nada”, relataba.

Favor Ighodaro, de 43 años, también se hospeda en la posada junto a su hija Blessing Osmagbe Ighodaro, de 13 años. “Llevamos aquí 3 días, no conocíamos a mucha gente, pero nos hemos asustado mucho porque nunca habíamos vivido algo así”, comentaba. Su hija, que también estaba en la posada en el momento del incendio, explicaba que empezó a sentir el humo en la habitación y corriendo avisó a su madre para salir. “Dormimos en una habitación en el primer piso y hemos podido salir muy deprisa, pero a fuera había una mujer gritando y en el cuarto piso había otra también muy asustada”, decía Osmagbe.

Uno de los trabajadores de la posada fue el que ayudó al dueño. “Yo soy su amigo y entre los dos hemos cogido el extintor para calmar el fuego, pero no había manera. Yo he empezado a sacar a los huéspedes y había unas 16 personas dentro”, relataba.

El incendio que se inició sobre las 17:30 de la tarde asustó a los vecinos. “Estaba en el salón cuando de repente empecé a escuchar gritos en la calle. Me he asomado y he visto una habitación de la tercera planta en la que salía muchísimo humo”, contaba uno de los vecinos.

En la casa de al lado de la posada también sintieron el incendio. “He tenido que cerrar las ventanas de la habitación porque olía muchísimo a humo y cuando las he vuelto a abrir hacía muchísimo calor, pero un montón. Ha sido un choque muy fuerte”, explicaba.

Lo que les alarmó fueron los gritos. “He visto a una pareja en el cuarto piso que estaba asomada en el balcón chillando y yo les preguntaba a ver qué hacían allí y me decían que no podían salir porque había mucho humo y no veían nada”, relataba un vecino.

Otro de ellos cuenta que había gente dentro de la posada que no podía salir. “No sabíamos qué hacer, pero han llegado los bomberos muy rápidos y la situación se ha ido relajando un poco. Al principio no podían entrar y no podían sacar la escalera para sacarles y ese momento ha sido muy duro”, explicaba.

Confesaban estar sorprendidos por la situación. “No he visto nada y cuando me he enterado de que había fallecido alguien me he quedado muy preocupado. Estaba seguro de que solo había sido un incendio en una habitación y que no había nadie grave”, detallaba.