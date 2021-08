Almuerzos de toda la vida y comida casera en Ilarkoa

Hace 35 años Óscar Leache Semberoiz se inició en la hostelería y confiesa, detrás de la barra, haber sido la mejor elección. “He dedicado toda mi vida a esto, creo que no sé hacer otra cosa, pero no me arrepiento porque me encanta. De aquí a la jubilación”.

Comenzó por cuenta ajena hace 10 años y tras esa experiencia se animó a trabajar en una sociedad. “Allí estaba muy atado y me planteé dejar la hostelería, pero me di cuenta de que realmente me gustaba”, explica.

Leache se decidió por abrir un bar en el polígono de Noáin. “Es una vida diferente a la hostelería tradicional porque el sábado a la tarde cerramos y los domingos tenemos fiesta. Eso me permite disfrutar de la familia”, dice.

El único inconveniente, cuenta Leache entre risas, son los madrugones: “Abrimos a las 6 porque nuestros clientes son los trabajadores de las fábricas, pero llegó aquí y me alegran el día. La respuesta es muy buena y tengo clientes que llevan comiendo aquí desde el primer día que abrí. Nos vemos los 365 días del año”.

Ilarkoa es el nombre que quiso darle a su bar: “Hace honor a un monte del pueblo de Monreal”.

LO DE SIEMPRE

Desde que comenzó, Oscar tenía claro que quería ofrecer a sus clientes platos de cuchara hechos con mucho mimo. “Damos desayunos, almuerzos y comidas. Lo que más gusta son los menudicos o postres como la goxua, la leche frita o el cremoso de cuajada”, cuenta.

La comida tradicional es lo que les caracteriza y el sábado a la mañana triunfan los almuerzos. “Los hacemos al gusto del cliente pero piden mucho el ajoarriero, los callos, las manitas o los huevos fritos con el acompañamiento al gusto. Hacemos todo a la carta, puedes comerte el pincho que ta apetezca en el momento” , explica.

Su barra se siempre está llena: “Hay pinchos, bollería, churros... La tortilla de patata con jamón y alioli está muy buenas y ahora fuera de horario hacemos menús de grupos a medida del cliente”.