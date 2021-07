I'mperfect, nueva tienda de moda en la avenida San Ignacio

La avenida San Ignacio de Pamplona se refuerza como eje comercial de la moda. En el número 14 acaba de abrir una nueva tienda de moda mujer, I’mperfect. Al frente del negocio se encuentra Zaya Suárez, burladesa de 32 años, que desde los 17 años se ha dedicado al comercio textil. Esta es su primera experiencia como emprendedora.

“Después de más 15 años en el sector, me he atrevido con el proyecto que toda la vida me ha rondado la cabeza: una tienda con gran variedad de estilos y tallas, para todos los gustos y diferentes cuerpos. Un lugar donde encontrarse cómoda y poder optar a una atención personalizada, si es lo que buscamos”, explica. De ahí el nombre, I’mperfect, donde un simple apóstrofo inclina la balanza entre lo perfecto y lo imperfecto.

“En todo este tiempo, me habré cruzado con dos mujeres, como mucho tres, que se sientan a gusto al 100% con ellas mismas. No soy de las que cree en un canon de belleza, todas somos únicas y de ahí el nombre de la tienda con su doble sentido: I'mperfect, porque somos imperfectamente perfectas”, expresa Zaya.

Esta joven dio el paso de emprender después de verse afectada por un ERE antes de la pandemia. Ha tardado dos años en materializar su proyecto. Primero, buscando un buen local. “Siempre me ha gustado esta zona, tiene mucha vida”, comenta. Hace años el local fue una camisería de hombre y después una tienda de telefonía. Ahora luce completamente diferente. A pesar de sus 53 metros cuadrados, tiene muchos metros de fachada. En la entrada ha puesto césped artificial para darle un toque de frescura. “He dedicado muchas horas a elegir cada una de las prendas, los colores, las texturas. Tengo ropa de una gran variedad de marcas. Las traigo directamente de fábrica. No son marcas muy conocidas pero me han parecido interesantes, originales”, resume. "Espero que poco a poco nos vayan conociendo”.