Empanadas caseras que transportan a Argentina

Hace14 años Matías Omar Moler llegó a España y durante los primeros cuatro estuvo trabajando de lo que pudo. “Tuve que venir sin papeles y la vida me ha cambiado al completo. Puedo afirmar, de corazón, que he cumplido mi sueño abriendo este bar”, decía.

La hostelería siempre había sido su pasión. Además, en una cafetería conoció, como él define, al amor de su vida, María de los Ángeles Egidi. “Ella trabajaba en la Tahona y yo iba allí a tomar café, al principio fue una casualidad y luego se convirtió en la excusa perfecta para verla”, contaba.

Ambos son los dueños de El Rincón del Txanga, en Noáin. “Cuando terminé en la cafetería no me apetecía continuar en la hostelería porque es duro, pero él estaba tan emocionado que me convenció. No me arrepiento”, relataba Egidi.

Abrieron en agosto de 2019 y la pandemia se cruzó en su camino. “Fueron meses muy duros, pero hemos sido bendecidos porque aquí la gente nos ha cuidado muchísimo y quiero recompensarles durante mucho tiempo”, confesaba Moler.

En Argentina, Txanga es el chico de los recados. “Es un guiño porque no tenía papeles y trabajé de todo”, decía Moler.

Comida casera

El cuidado y escuchar a la gente es esencial para ellos. “Todo lo hacemos nosotros y eso se nota. Nuestra especialidad son las empanadas y las pizzas, aunque también hacemos pollo asado y paella de carne o pescado”, explicaba Egidi.

Tienen 7 tipos de empanadas y 5 variedades de pizza. “Nosotros hacemos la masa, es más trabajo, pero nos encanta. La que más nos piden es la especial de la casa que es la típica argentina y lleva jamón york, pimiento del piquillo, huevo duro y olivas”, apuntaba Moler.

Su objetivo es acercar Argentina a Noáin y están deseando poder instalar un asador para hacer las tradiciones parrilladas argentinas de carne. “Nos encantaría. Los dos cocinamos, pero sin ella esto no habría sido posible”, contaba Matías Omar Moler mirando a su mujer, María de los Ángeles Egidi.