Más de 2.000 personas tienen la tarjeta para la ORA de Txantrea, San Jorge y Rochapea

un mes y diez días para que empiece a funcionar zona azul, naranja y verde en avanzan a buen ritmo. También las solicitudes de tarjetas de residentes. En diez ya se han concedido 2.183 autorizaciones, lo que supone el 11,8% del parque de vehículos de los empadronados en la zona, según los datos de Seguridad Ciudadana. Quedan en San Jorge, la Rochapea norte y la Txantrea. Los trabajos de pintado, señalización e instalación de parquímetros.

tres oficinas de barrio como punto de información y para la tramitación de las tarjetas de residencia. También se puede hacer de forma telemática y en las oficinas de Policía Municipal en la calle Monasterio de Irache. El vecindario ha recibido un tríptico informativo. Se prevé la emisión de 12.500 tarjetas de residentes (Txantrea, 7.700; San Jorge, 2.900; y 1.900 en Rochapea). De momento, los de la Txantrea son los más previsores, con 1.129 permisos, que supone el 13,1% de la flota de vehículos. En San Jorge ya hay casi 700 vecinos con la solicitud tramitada (el 12%). En la Rochapea el ritmo de solicitudes va más lento: hay 358, el 8,7% de los vehículos. El Ayuntamiento de Pamplona ha instalado

Seguridad Ciudadana explica que el ritmo de solicitudes es similar a cuando se implantó el aparcamiento regulado (ORA) en la Rochapea sur. En esta ocasión han aumentado las solicitudes telemáticas. Suponen el 10,3%. No obstante, el 82,5% se han tramitado en las oficinas de barrio.

LA MAYORÍA, NARANJAS

De forma paralela, la empresa adjudicataria, Dornier, está llevando a cabo los trabajos de pintado, señalización e instalación de parquímetros, que están “muy avanzados” gracias al buen tiempo, según Seguridad Ciudadana. En concreto ya se han pintado la mitad de las 10.865 plazas previstas. La mayoría de las plazas (5.869) van a ser naranjas para permitir el estacionamiento durante 9 horas y media. Otras 4.912 plazas serán azules. San Jorge, además, tendrá 84 plazas verdes de uso exclusivo de residentes en el actual parking gratuito junto al campo de fútbol.

En los tres barrios se van a colocar 197 expendedores. Es en el barrio de San Jorge donde los trabajos están más avanzados. Ya se han colocado las bases del 75% de ellos, con sus respectivas conexiones. También está previsto colocar 147 rótulos verticales de señalización.

Labairu descarta dejar calles de la Txantrea fuera de la zona regulada

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido las 4.000 firmas recogidas por residentes de la Txantrea que reclaman la paralización de la zona azul. “Estamos verificando las firmas. En cualquier caso estamos dispuestos a escuchar a las asociaciones vecinales”, afirma el concejal Javier Labairu, que recuerda que en la sesión informativa celebrada en junio en la Txantrea se completó el aforo.

No obstante, el concejal recuerda que la intención del equipo de gobierno es implantar de forma progresiva el aparcamiento regulado en todos los barrios. “Es el objetivo de movilidad de Navarra Suma. Debido al efecto frontera no tiene sentido dejar zonas sin regular. Eso no quita para que se puedan estudiar cómo ampliar los aparcamientos disuasorios u otras medidas”, apunta Labairu. El responsable de Seguridad Cuidadana admite que este barrio “es muy extenso” y tiene unas zonas “congestionadas” y otras de baja ocupación. “La zona azul es una medida preventiva que evitará problemas a medio plazo”, añade. Respecto a la Rochapea y San Jorge, señala que los informes técnicos son claro, con ocupaciones medias del 92% y el 87%, respectivamente. “Con la zona azul vamos a sacar de estos barrios una gran bolsa de vehículos que aparcan ahí de forma permanente”, apunta.