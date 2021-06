San Jorge tiene un 7,9% más de coches que plazas para aparcar

Actualizada 17/06/2021 a las 06:00

Un 7,9% más de vehículos que de plazas de aparcamiento convierte a San Jorge en el segundo barrio de Pamplona -por detrás del Casco Viejo, con un 43,7%- con mayor déficit entre coches y estacionamientos. Los datos son los siguientes: hay 5.195 espacios para dejar el coche, de los que 2.598 se ubican en infraestructuras subterráneas y el resto, 2.597, en superficie. Y frente a esto, aparecen 5.762 vehículos “empadronados” en San Jorge. De ahí que el nivel de ocupación de sus estacionamientos al aire libre sea de los más altos de la ciudad: el 84% durante el día y el 90% por la noche.

Pero es que, además, sus sobrantes no se reparten de forma equitativa por todo el barrio. Así, en el calle el Muelle el nivel de ocupación de plazas es de un 15% durante cuatro horas, mientras que en doctor Repáraz es del 50% todo el día. Porcentajes que se esperan revertir a partir del 2 de septiembre, cuando entre en vigor la conocida como zona azul -el estacionamiento en rotación de pago, salvo para residentes- que traerá un 50% de plazas ocupadas por residentes, el 22,8% por gente que viene de fuera del barrio y un 22,5% libres. A las que hay que sumar las 84 “verdes” junto al campo de fútbol. Ahí sólo podrán estacionar vecinos para dar solución a la zona de San Jorge con menos estacionamientos.

Estos fueron los datos que este miércoles, en el Civivox del barrio, ofreció el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, a los 88 residentes de San Jorge que acudieron a las siete de la tarde a la reunión para conocer cómo se implantará la rotación de pago. Se trata del tercer y último encuentro vecinal, tras los mantenidos en Txantrea y para Rochapea norte, donde el sistema se iniciará también el 2 de septiembre.

Este miércoles, entre los asistentes, se coincidió en una inquietud y en una queja. La primera era la desconfianza de que una vez se implantara la zona azul quedaran libres 22,5% plazas de aparcamiento. “Menuda gracia si pagamos y luego no podemos aparcar”, se escuchó entre el público. Labairu, así como el director del área municipal, Patxi Fernández, explicaron que calculan que saldrán del barrio unos 900 vehículos entre coches abandonados, otros estacionamientos de larga duración de gente no empadronada en el barrio a la que se obligará pagar, o de empresas.

Y la queja que tuvieran que abonar 48,35 euros al año para obtener la tarjeta de residente (250 los comerciantes) cuando no es lo mismo ocupar un espacio en un barrio periférico que en el centro. “Ni es lo mismo un pequeño comercio que una gran superficie”, añadió el representante de los comerciantes. Labairu contestó que la ordenanza que regula los precios es de 2007. “Y hoy existen otras realidades. Si hay una gran demanda social, los grupos podrían plantearse cambiarla”.

ALGUNAS PREGUNTAS



Si el aparcamiento de la ikastola no se regula atraerá a los coches de fuera y creará mucha circulación en la zona. Fernández: “Eso se podría pensar con el tráfico actual, pero la zona azul disminuye ese tránsito”. Labairu: “De todas formas, éste no es un mapa cerrado. Si hay problemas, no cuesta nada convertir el lugar en zona naranja”.



Representante asociación de comerciantes: “La zona azul no resuelve el problema de aparcamientos los fines de semana ni las noches cuando no está en vigor. Tampoco han pensado en los que trabajan aquí. ¿No se podría utilizar la tarjeta de un barrio diferente para San Jorge en estos casos?”. Patxi Fernández: “Insisto. No se plantean que la zona azul traerá otro tráfico al barrio, habrá plazas libres porque los que dejan el coche aparcado en larga estancia y no son del barrio se irán”. “En la Rochapea, se pasó de 3.700 al día a 1.700”, añadió Labairu. “Las tarjetas son para cada barrio. La gente puede utilizar otros modos para llegar, como transporte urbano o bicicleta”.



Representante asociación vecinos: “¿Por qué no se acomete en la zona del campo de fútbol un aparcamiento en altura en lugar de plazas verdes? Hicimos una encuesta y había 142 personas interesadas. Labairu: “Vamos a ver si con la bajada de vehículos que esperamos con la zona azul se reduce la necesidad en este lugar y las 84 plazas verdes son suficientes. En mes y medio se sabrá y si no es así, se estudiará el proyecto”.