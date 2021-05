Burlada lanza 17.500 bonos de hostelería por valor de 5 euros

Actualizada 28/05/2021 a las 08:08

Aunque la intención del Ayuntamiento de Burlada era haber incluido a la hostelería en la primera emisión de bonos de comercio -la iniciativa por la cual se emiten vales con un valor económico, de los que las arcas municipales sufragan una parte- la pandemia lo impidió. El cierre del interior de los bares cuando se hizo la campaña de octubre a diciembre de 2020 los dejó fuera y tampoco salió adelante la propuesta del equipo de gobierno de NA+ de repartir entre los establecimientos del sector una ayuda directa de 500 euros.

Pero su minoría de 5 votos topó con la mayoría en contra de la oposición de los 4 ediles de EH Bildu, los otros tantos de PSN, los dos de Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz, y la única concejala de Podemos. El representante de Geroa Bai se abstuvo. El motivo compartido para rechazar la propuesta fue que el dinero se podía quedar corto frente a una campaña de bonos de comercio en una reapertura y que, además, el sector ya recibía ayudas directas.

Ayer, la alcaldesa Ana Góngora dijo que desde entonces se habían estudiado otras alternativas que por fin habían cuajado en varios puntos en el pleno municipal de este jueves. “Hemos trabajado para buscar el consenso”, dijo. E incluso hasta agradeció al concejal de Geroa Bai, Iñigo Uharte, que le animara a llevar adelante la exención de la tasa de terrazas desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre.

350 BONOS POR BAR

La primera medida en aprobarse fue la campaña de bonos exclusivamente para la hostelería, con la puesta en circulación desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto de 17.500 vales de 5 euros de los que el Ayuntamiento sufragará 2. Así, la inversión municipal sumará 35.000 euros. Los establecimientos participantes tendrá como tope hasta el 1 de agosto el ingreso de 350 bonos. Si en esa fecha no se han agotado, entonces ya se podrán adquirir para el bar que se quiera. Hasta entonces, los mayores de 18 años, empadronados o no, tendrán la opción de comprar en la página web (burlada.es) un máximo de 10 vales.

Aún con reticencias desde EH Bildu y Geroa Bai por esa limitación en el gasto en los bares y que sean los hosteleros quienes lo tengan que gestionar, salvo Podemos, apoyaron la propuesta que salió adelante. Como también que el Ayuntamiento quite la tasa de terrazas, una ayuda que se suma a la reducción del 75% de este pago desde marzo hasta final del año pasado.

Esta vez, Cambiando Burlada también se opuso junto a Podemos porque, dijo, no sería una ayuda equitativa por los diferentes tamaños de terrazas. Desde Podemos, Lourdes Lozada desveló que ella sí apoyaba al sector pero que su voto obedecía a la mayoría de la asamblea de su partido.

Polémica por una modificación presupuestaria para asfaltado



La modificación presupuestaria de cara a disponer de 800.000 euros más para el plan de asfaltado, que ya disponía de una partida de 200.000 euros, provocó una de las mayores polémicas del pleno con el reproche de EH Bildu, Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz, Podemos y Geroa Bai al equipo de gobierno de NA+ de no proporcionarles información. Todos quisieron subrayar que no se oponían al proyecto pero sí que, afirmaron, sólo se les entregara un plano “de colorines” -en palabras de Txema Noval, de Cambiando Burlada- y dos meses después de aprobarse el presupuesto, criticó Berta Arizkun de EH Bildu. La iniciativa salió adelante con el apoyo del PSN porque, recordó su portavoz Sergio Barásoain, pertenecía al acuerdo presupuestario y la alcaldesa Ana Góngora añadió que lo que se traía a pleno era la modificación, no el plan. “Cuando se tenga el proyecto, se os dará para discutirlo entre todos”.