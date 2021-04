Las ayudas al comercio prometidas en Zizur siguen sin concretarse

Actualizada 30/04/2021 a las 06:00

El pequeño comercio de Zizur Mayor tendrá que esperar a las prometidas ayudas por el Ayuntamiento para hacer frente a las dificultades frente a la pandemia. La partida presupuestaria de 100.000 euros fue aprobada en febrero, pero el anunciado Plan Reactiva/Suspertu Plana Zizur 2021 sigue sin concretarse.

Este plan forma parte del acuerdo presupuestario firmado por Geroa Bai (4 concejales) y EH Bildu (3) con PSN (2) y el concejal no adscrito, Íñigo Goñi. En el pleno celebrado ayer, ninguno de estos grupos habló de dicho acuerdo, que incluía también el compromiso de negociar en enero un paquete de inversiones: ampliación del club de jubilación, la construcción en un Centro de Atención a las Familias (CAF) en Ardoi y la primera fase de la red de carril bici, entre otros.

De los trece puntos del orden del día, únicamente cuatro asuntos estuvieron centrados en la realidad de Zizur. Por un lado, se aprobó el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) para permitir una promoción de 20 viviendas en la avenida Belascoáin, en el casco antiguo. También salió adelante el convenio con la Federación Navarra de Fútbol para poner a su disposición el campo de fútbol durante 10 años a cambio de una subvención de 55.000 euros. Asimismo, se aprobó la actualización de las tasas de la Escuela de Música, que suben un 0,9% el próximo curso.

El pleno también aprobó la aceptación de una excedencia en la plantilla de la policía local. Su vacante permitirá enviar a seis personas al próximo curso de la Escuela de Seguridad de Navarra. Es un paso más para acabar con los problemas que arrastra el cuerpo por falta de efectivos y que se ha agravado a raíz de la pandemia. Actualmente hay en marcha una oposición de agentes de policía. Ya se ha realizado la prueba teórica y las físicas. Queda la prueba de aptitud psicotécnica. “Estamos a favor de cualquier medida que suponga un fortalecimiento de la policía local, que ha tenido una época bastante mala”, señaló Félix Castor Zunzarren (NA+).

EL "MODELO DE POLICÍA"

Aunque EH Bildu se mostró a favor de reforzar la plantilla de la policía local, su portavoz, José Ángel Saiz, apuntó que “es una buena oportunidad para plantear y debatir el modelo de policía municipal”. Esta semana, EH Bildu mostró su preocupación por “las desproporcionadas actuaciones de Policía Municipal y Policía Foral denunciadas por jóvenes de Zizur: hostigamiento, amenazas y malos tratos”. Este grupo ha pedido explicaciones al concejal de Seguridad Ciudadana, Andoni Serrano (Geroa Bai), y va a llevar este asunto a la comisión de Presidencia. Se da la circunstancias de que Serrano fue objeto de pintadas amenazantes hace 10 días.

En otro orden de cosas, el pleno aprobó por unanimidad cuatro declaraciones institucionales: de reconocimiento al trabajo de David Beriáin y Roberto Fraile, otra contra todas las violencias hacia las mujeres y las niñas y niños, otra con motivo día internacional contra la LGTBIfobia y una última por el derecho a la educación. Saiz (EH Bildu) señaló que el servicio de base de Zizur están haciendo “una gran labor de apoyo a los adolescentes y jóvenes en proceso de transexualidad”. También citó el “trabajo de los centros escolares y del instituto con programas de sensibilización”.

MOCIÓN SOBRE PATXI ZAMORA

El debate más acalorado y extenso estuvo centrado en la moción presentada por EH Bildu de “solidaridad” con Patxi Zamora, vecino de Zizur del que denunció su “despido ideológico” como auxiliar de vuelo de Iberia. Salió adelante con los votos de Geroa Bai, EH Bildu y AS Zizur. Navarra Suma (5 ediles), PSN y Goñi votaron en contra. El concejal no adscrito, apuntó que, según la información solicitada a la Guardia Civil, AENA, Iberia y sindicatos, no fue un despido ideológico sino legal, “con acuerdo y con una indemnización superior a la que le correspondía”. Vicente Azqueta (Navarra Suma) recordó que Zamora fue miembro de la lista de ANV de 2007, anulada por ser heredera de Batasuna, partido ilegalizado por sus vínculos con la banda terrorista ETA. También recordó que los tribunales, incluido el Constitucional, avalaron la retirada de la autorización que Zamora tenía para entrar en zonas sensibles de los aeropuertos.