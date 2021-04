Cuatro restaurantes con velador dan vida a Nuevo Artica

Actualizada 30/04/2021 a las 06:00

Roberto Quevedo muestra en el brazo las marcas de batallar con las brasas del horno parrilla de la cervecería La Buena Vida, por el que pasan carnes, patatas y verduras. Según por donde dé el viento, el olor se extiende por la plaza colindante al parque de los Aromas de Nuevo Artica. Olor a hierbas aromáticas u olor a chuleta o gorrín, he ahí el dilema de los vecinos de esta urbanización nacida hace ya 15 años.

Novoart fue el primer bar restaurante que abrió, en 2008, en la plaza situada entre las calles Clara Campoamor y María Moliner. Jesús Ripa es uno de los socios. “El nombre no tiene nada que ver con el arte sino con Nuevo Artica, pero con algo más de glamour”, explica. Destaca por su elegante terraza y cristaleras. “En 2008 colocamos el velador y justo antes de la pandemia lo mejoramos y pusimos mesas y sillas de diseño”, comenta Ripa, que es un veterano de la hostelería que trabajó 14 años en el restaurante Otano. Novoart nació en plena crisis financiera. “Vinimos aquí porque es un barrio joven, en crecimiento, y junto a la ronda iba a haber muchas oficinas. Ahora lo que hay es un edificio abandonado y destrozado”, comenta.

A pesar de todo, no faltan clientes en la plaza, ya sean vecinos en el tardeo como trabajadores del polígono de Agustinos que se acercan atraídos por los menús del día y por la facilidad para aparcar. El restaurante Artiberri ha sido el último en abrir, el 10 de mayo de 2020, en plena pandemia. Los regenta un matrimonio búlgaro que residen encima del Novoart. Sevdalina Todorova admite que no le va la cocina “pero sí tratar con la gente”. No ha querido introducir platos o productos búlgaros: “Estamos en España así que la comida es de aquí, eso sí, todo casero”.

Roberto Quevedo, de La Buena Vida, también es vecino de Nuevo Artica. “Es un gran error, porque cuando la gente te ve tomando algo en el Novoart te pregunta ¿y hoy no trabajas”, bromea este joven colombiano. La cervecería la abrió hace 8 años junto a dos socios, Luis Alberto y Juan Carlos. Explica que son pioneros en Navarra en la cocina a la brasa con el horno Josper, que une tecnología y tradición. “Todo lo hacemos a la brasa”, añade Roberto, que también es un amante de la cerveza: “Muchos años hemos ido a la Oktoberfest y otros eventos cerveceros”. De estos viajes suele traer carteles y recuerdos que adornan las paredes del local.

En la plaza contigua, el Kizkurra lleva funcionando desde mayo de 2018. Su dueña, Cecilia Guija, es una joven peruana que vive en Pamplona desde los Sanfermines de 2004. “Vine a las fiestas y me quedé a vivir”, bromea. Es licenciada en Derecho, pero cansada de la precariedad laboral, se pasó a la hostelería: “Me encanta”. Con la ayuda del arquitecto Joseba Zarranz diseñó y decoró un gastrobar “original y diferente”. Ofrece comida local y peruana. “Pensaba que los platos típicos de mi país no iban a tener éxito, pero es lo que más pide la gente de aquí”, expresa.

NUEVO ARTICA



Novoart. Calle María Moliner. Desde 2008. Fusión de comida tradicional y de autor. Menú del día de 13,30 euros y de fin de semana de 23,80. Carta de picoteo con raciones, baguettes, Hamburguesas y ensaladas.



La Buena Vida. Calle Clara Campoamor. Desde 2012. Cervecería de tarde-noche. Surtido de cuatro cervezas especiales de exportación y dos nacionales. Carta de picoteo y raciones. Especialidad en patatas asadas en horno de brasas y golpe de freidora. Carnes y verduras a la brasa.



Artiberri. Calle Leonor de Aquitania. Desde 2020. Menú del día (12,50 euros) y de fin de semana (22,50). Comida tradicional y de temporada. Asados.

Kizkurra Calle María Domínguez. Desde 2018. Gastrobar de comida local y de inspiración inca: ceviches, ají de gallina y patata a la Huancaína. Bocadillos, hamburguesas, tostadas.



Cafeterías. En la calle Domínguez se encuentra Izas Cafetería -con comida para llevar- y Taberna -con amplia terraza-.