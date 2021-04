Burlada quita el veto a las casas de juego pero impone fuertes restricciones

Actualizada 30/04/2021 a las 06:00

Las casas de apuestas, juegos y bingos podrían pensar que están de enhorabuena tras levantarse la suspensión de licencias de apertura en Burlada. Una medida que se adoptó en 26 de diciembre de 2019 para estudiar como modificar la normativa urbanística de cara a limitar la llegada de nuevos establecimientos. Y ayer, por unanimidad, se aprobó la fórmula, tan restrictiva que casi impedirá que se abran en el casco urbano. Actualmente hay tres locales dedicados a este negocio.

“La legislación autonómica del juego establece un sistema de autorización específica para la explotación y apertura de establecimientos destinados a tal fin y a estos efectos debe obtenerse una preceptiva autorización administrativa por el órgano competente de la Comunidad foral y asimismo ha creado el Registro de Juegos y Apuestas de Navarra con el fin de establecer controles tanto previos como sancionadores con el fin de que éste sea un sector regulado. No obstante, desde las competencias locales también se pueden establecer parámetros limitadores de la implantación de estos establecimientos en sus municipios”, explica un informe de Secretaría.

Y haciendo uso de esta potestad, los técnicos de Urbanismo plantearon al pleno que los locales destinados a las actividades específicas de apuestas, salones de juego, salas de bingo y análogos, o la ampliación de los ya existentes, deberán mantener una distancia mínima de 400 metros con cualquier punto de la parcela en la que se encuentren las instalaciones deportivas, culturales, educativas y recreativas, “con el fin de proteger a población vulnerable, independientemente del término municipal en el que se encuentren dichas instalaciones”.

Una propuesta que contó con el visto bueno de todos los grupos, desde el equipo de gobierno de NA+ pasando por la oposición que conforman EH Bildu, PSN, Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz, Podemos y Geroa Bai.

CONVENIO LISTAS DE EUSKERA

Y frente a esta unanimidad, las mayores fricciones se produjeron en el turno de las mociones, una sobre los árboles y otra sobre el convenio con el Ayuntamiento de Villava para la lista conjunta de sustitutos de técnicos de euskera. La primera se presentó como declaración institucional, pero desde EH Bildu su portavoz Berta Arizkun criticó que no se había contado con su grupo, así que al final hubo que someterlo a votación donde NA+, PSN y Podemos votaron a favor mientras que EH Bildu y Geroa Bai optaron por la abstención y Cambiando Burlada en contra, según dijeron en protesta por la tramitación de la propuesta.

Pero la que provocó la mayor polémica fue la presentada en bloque por la oposición que en su único punto decía: “Aprobar en todos sus términos el dictamen adoptado por unanimidad en la comisión municipal informativa de Asuntos Ciudadanos y Comunitarios del Ayuntamiento de Burlada en sesión celebrada el 16 de febrero, por la que se encomienda al Ayuntamiento de Villava la tramitación y gestión de una convocatoria para constituir mediante pruebas de selección una relación de aspirantes para cubrir temporalmente puestos de técnicos/as de euskera”.

Según expusieron, en febrero la alcaldesa Ana Góngora dijo que no iba a llevar el convenio con Villava al pleno por seguridad jurídica porque el Ayuntamiento de este municipio no lo había aprobado. Pero, le reprocharon, hubiera soslayado el acuerdo si no fuera porque la portavoz de EH Bildu le preguntó por el comentado convenio. Fue entonces, sostuvieron, cuando la primer edil les contestó que no lo hacía “por disposición política de su propio grupo político”. Y vincularon la decisión a la visita del presidente de NA+ Javier Esparza a Burlada el pasado día 16. Además, le recordaron que esa colaboración entre ambos ayuntamientos se remonta a años atrás y que siempre se había firmado, también con alcaldías de UPN, sin ningún problemas.

Ana Góngora replicó que en el encuentro con Esparza se habló de la viabilidad económica del Ayuntamiento. Y rechazó la intencionalidad política por “euskarafobia” que le achacó la oposición. “Es una cuestión de prioridades, ahora mismo no lo vemos necesario. Son ustedes los únicos que politizan el tema. Nosotros lo que sí decimos con respecto al euskera es que creemos en la igualdad de oportunidades en la Administración”. La moción salió adelante por la mayoría que tiene la oposición con sus 4 ediles de EH Bildu, los otros 4 de PSN, los 2 de Cambiando Burlada y los únicos que ostentan Podemos y Geroa Bai frente a los cinco de NA+.

El pleno sí aprobó por unanimidad permitir que la empresa que ejecuta el proyecto del polideportivo de Elizgibela pueda incrementar el gasto un 3,5%, a añadir a los 2,6 millones por el que se le adjudicó la obra.