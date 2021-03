Las nuevas normas para autocaravanas en Zizur no convencen a los usuarios

Actualizada 23/03/2021 a las 06:00

La nueva normativa sobre autocaravanas que va a entrar en vigor en Zizur Mayor no convence a los usuarios de la localidad. No entienden que ya no puedan dejar sus vehículos “bien aparcados y sin molestar a nadie” en distintas zonas de Ardoi y de la urbanización Zizur. El consistorio dos zonas de apartamiento de autocaravanas , en la calle Istizu (al fondo de la urbanización Zizur ) y en la calle Arrobia, en Ardoi. Los residentes podrán aparcar sus vehículos sin límite de días pero deben solicitar al Ayuntamiento una tarjeta habilitante, tal como recoge la ordenanza de Movilidad, modificada recientemente y que entra en vigor el 1 de abril. Según esta ordenanza, “como regla general” se prohíbe el estacionamiento permanente de vehículos de más de 5,5 metros en todo el municipio salvo en estas zonas señalizadas y con tarjeta habilitante.

A principios de mes, los propietarios de autocaravanas se encontraron en el parabrisas una nota del Ayuntamiento informándoles de que tenían un mes para mover sus vehículos estas dos zonas habilitadas, previa solicitud de la tarjeta. “Nuestro asombro fue inmediato. La nota dice que los motivos son la falta de visibilidad y el mejor aprovechamiento de las zonas de aparcamiento. Desde nuestro punto de vista, son razones totalmente injustificadas y no tienen sentido alguno. Si algo tiene nuestra localidad es sitio libre ”, explica Iñaki Ramos, vecino de Ardoi.

Para lograr la tarjeta hay que llevar empadronado al menos un año y el vehículo debe estar domiciliado en el municipio. Ramos explica que algunos usuarios no van a poder obtener la tarjeta, por llevar menos tiempo empadronado o porque comparten la propiedad del vehículo con familiares y tienen el impuesto de circulación domiciliado en otra localidad.

A partir del día 1, en el resto del municipio se permitirá el estacionamiento por un máximo de 72 horas, y “sin obstaculizar la circulación ni la visibilidad de peatones”, según el consistorio. Los propietarios de autocaravanas se quejan de que se quedan que es una normativa “ambigua” que les deja en una situación de “arbitrariedad”.

Una docena de usuarios ha decidido coordinarse para intentar encontrar soluciones. Este martes se reúnen con el concejal de urbanismo, Alex Mimentza (Geroa Bai). Este colectivo confía en que las “negociaciones lleguen a buen puerto y se evite una discriminación hacia este parque automovilístico”, afirma Iñaki Ramos. Desde el Ayuntamiento explican que en los últimos meses han recibido “bastantes quejas” del vecindario por “falta de visibilidad en cruces y pasos de peatones”, motivo por el que han tomado estas medidas.