Inquietud en la Txantrea tras diversos robos en viviendas

Actualizada 12/03/2021 a las 06:00

No en todas las conversaciones, pero sí en bastantes. Carteles pegados en puertas de numerosos domicilios y portales del barrio de la Txantrea no dan lugar a error. La oleada de robos que sufren parte de sus vecinos ha generado un clima de inseguridad al que muchos quieren hacerle frente. El miedo a que un ladrón se cuele en tu casa no una sino dos e incluso tres veces, supera cualquier parecido con la ficción. Son experiencias reales, encontronazos y sustos que se comparten en las calles, en la