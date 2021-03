Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

¿Por qué Priscilla? Pues espero que me lo pusieran por Priscilla Tolkien, la hija del escritor. Mis padres siempre han sido muy lectores. Mientras no me digan eso de Priscilla, reina del desierto... ¡Pero si es una peli magnífica! Ya. Es que me lo dicen muchas veces. Me encanta el cine, pero como es evidente en todo mi trabajo, me gusta el cine de fantasía, horror y terror. Yo soy una chica geek de toda la vida. ¿Geek? Sí. Freaky, pero con otras connotaciones. Yo crecí jugando a j