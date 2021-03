Medio siglo del Barañáin que crecía

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

El 7 de marzo de 1971 era domingo, como este año, y en Barañáin estaban llamados a votar 300 “cabezas de familia”. Elegían entre una lista de aspirantes a vocales, que se completó con tres propuestos tras un sorteo entre los “mayores contribuyentes” y otros siete entre los “cabezas de familia”. En total once nuevos ediles fueron elegidos para el todavía concejo de la cendea de Cizur. Completaron así los 21 cargos que tenían la labor de administrar y gestionar servicios para una población que en apenas tres años había pasado “de los 30 a los 3.000 habitantes”, aunque muchos no habían dado el paso de censarse. Atrás quedaba el concejo abierto que regían cuando eran 54 los electores. Fue el germen del ayuntamiento actual, aunque tendrían que pasar casi quince años hasta su constitución. Un grupo al que le tocó “pelear” por dar servicios a un pueblo al que llegaban parejas jóvenes, pero que no tenían “accesos” dignos y que, durante años, tuvieron que desplazarse hasta el cercano hospital, en Pamplona, para poder hablar por teléfono desde una cabina.



VEINTE HOMBRES Y UNA MUJER

Juan Bautista Agós Olave, natural de Pamplona, padre de tres hijas y ahora abuelo de siete nietos, fue elegido presidente de esa junta tras un trabajo previo para preparar la lista. Medio siglo después, con 80 años y presidente del club de jubilados, valora el entendimiento alcanzado en un grupo con diferentes perfiles, en el que se destacaron los de “carácter social”, “como los concejales que por entonces tenía Pamplona”. También el trabajo que les tocó, en una localidad con cinco bloques habitados y en la que se seguía construyendo. Apenas había conseguido que el médico pasara consulta dos días en Barañáin y evitar desplazamientos a Cizur Menor; que peleó para mantener “al médico de niños” y que destinaba unas bajeras a oficinas para el concejo y a las escuelas. “Los niños iban allí y las niñas a las monjas, a Santa Luisa, que se portó muy bien”.

Entre sus recuerdos figura la negociación con los hermanos de La Salle para adquirir, por 30 millones de pesetas, los terrenos donde se construyeron los institutos, la escuela infantil y el colegio Alaitz. Reuniones en Diputación con Amadeo Marco, los bandos para animar a a los empadronamientos o discusiones sobre accesos, incluida, “como ahora”, la construcción de un puente a Landaben. “Se valoró en 19 millones de pesetas, pero no se hizo”, recuerda. También la reivindicación con otros concejos en crecimiento para recibir ingresos.

Su elección no fue sorpresiva, recuerda. Se había preparado junto a la lista de aspirantes entre las personas que desde el principio trabajaban en las cinco comunidades de vecinos para tener servicios. “Pero no se ni cómo fue. Sólo que pasó”. Siguió hasta 1979 y formó pare del primer ayuntamiento, ya como edil.

De la primera lista destaca la presencia, únicamente, de una mujer, Emeteria Armendáriz Garayoa, viuda, que antes de tomar posesión fue sustituida por su hijo, José Antonio Lecumberri Armendáriz. “Las mujeres no podían elegir, pero nos ayudaban mucho”, reivindica ante las desigualdades de hace 50 años.