Ansoáin justifica el cobro del impuesto del coche robado en 2006

Actualizada 24/02/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Ansoáin explicó este martes que estaba obligado a liquidar y cobrar el impuesto de circulación al vecino de esta localidad al que le robaron el coche en 2006 y apareció destrozado y sin documentación en Dinamarca.

En una nota, el Ayuntamiento respondió a la información publicada el lunes en Diario de Navarra. Este vecino pide que no se le embargue la cantidad reclamada desde 2011. En su respuesta, el consistorio destaca que no tuvo conocimiento de la situación hasta agosto de 2020 porque el titular del vehículo “en ningún momento acudió al Ayuntamiento a informar de lo ocurrido ni realizó ningún tipo de oposición a esas liquidaciones del impuesto hasta que ha recibido las notificaciones en vía de apremio”. Añade que en el momento en el que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la situación, se le informó al titular del coche del procedimiento a seguir para dar de baja el vehículo. Aclara que el Ayuntamiento de Ansoáin no tiene potestad para dar de baja un vehículo. En su nota, el consistorio no aclara si va a suspender el embargo de la deuda, tal como plantea el Defensor del Pueblo.

Te puede interesar