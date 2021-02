Estos son los cortes de tráfico de este viernes en Pamplona

Durante la jornada de este viernes 5 de febrero está previsto el cierre para el tráfico rodado de 2 vías:

- Calle Eladio Cilverti: Cerrada en la parte trasera del campo de futbol del Sadar

- Calle Mutilva Alta: Cerrado el tramo comprendido entre las calles José Manuel Baena y Manuel López.



También están previstas anulaciones de carril en la Avda. San Jorge debido a la realización de trabajos de asfaltado puntuales y muy localizados.

