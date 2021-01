Actualizada 20/01/2021 a las 06:00

Lo único que queremos es poder descansar. No tenemos por qué ‘comernos’ nosotros los errores y la dejadez de los responsables. Son las palabras que resumen parte del sentir de una familia que ya no sabe qué hacer. Afirman sentirse engañados y estar viviendo una situación “tremendamente injusta”. Tal es su desesperación que, a pesar de que el horizonte de que la situación mejore es mínimo, siguen empeñados en que alguna institución respalde su reivindicación.

Todo comienza en septiembre de 2019, año en el que se pone en marcha la escuela infantil Malkaitz, situada en Sarriguren. La maquinaria instalada en la cubierta del edificio empezó a importunar a una familia, ya que, según lo expuesto, los ruidos de la misma apenas les dejaban descansar, estando la maquinaria encendida 24 horas al día. Elevada la queja al Defensor del Pueblo, desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés no tardan en responder.

Según la dirección técnica de las obras, se habían realizado medidas correctoras suplementarias a las inicialmente contempladas en proyecto; y, tras las mismas, se llevó a cabo una medición acústica (septiembre de 2020), en la que se constató el cumplimento de la normativa de ruido tanto para horario diurno como nocturno.

Respecto del funcionamiento a horas en que no hay actividad en el centro educativo, los técnicos explican que es necesario para lograr un mejor rendimiento y, a su vez, minimizar el gasto.

Asimismo, prosigue el consistorio, se ha colocado por la parte interior del cerramiento metálico un material absorbente acústico, además de cerrar el perímetro de las máquinas de aerotermia, incrementando los paneles acústicos por la parte trasera y superior. También se han cerrado los huecos entre las zapatas de apoyo a modo de rodapié, evitando así la salida del ruido.

TIEMPO DE APERTURA

No obstante, para los afectados la intervención no es, en absoluto, suficiente. “Tenemos la desgracia de tener la maquinaria prácticamente en nuestra ventana, de modo que podemos indicar que dichas medidas son totalmente ineficaces”, afirman. Hasta el punto de que la máquina que está en funcionamiento durante más tiempo se ha rodeado con una celosía metálica que ni siquiera la supera en altura. “Hablamos de unas grandes toberas que emiten un incesante ruido y que no se han cubierto”, prosiguen.

En cuanto a la medición acústica realizada tras la queja, la familia insiste en que la maquinaria tiene distintos niveles de potencia según el momento del día. “Fuimos testigos de que dicha medición sólo se realizó en el nivel mínimo y es clave que no se supere un cierto rango el ruido de fondo, que tendrá que medirse en distintos instantes. Es decir, a las 16 horas (momento en el que se realizó la medición) y también a las tres de la madrugada (hora a la que las máquinas también funcionan)”, exponen.

Por si fuera poco, los autores de la queja aseguran que el proyecto presentado ante el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y sujeto a alegaciones por parte de los vecinos, se especifica claramente que el funcionamiento de la maquinaria se contempla únicamente durante el tiempo de apertura al público del centro. En este punto, los técnicos lo tienen claro: “Está en funcionamiento de manera continua ya que es innegociable la continuidad de la ventilación en un edificio tan estanco (passive house), de la misma manera que el suelo radiante tiene el mismo horario que la actividad, y la generación de agua caliente sanitaria funciona a demanda".

“La instalación permaneció apagada en la pandemia, de marzo a septiembre. Por ello, creemos que el proceso que hemos vivido durante el último año ha sido profundamente injusto y plagado de irregularidades”, determinan los afectados. Con toda la información sobre la mesa, desde el Defensor del Pueblo no ven otra salida que recordar al Ayuntamiento del Valle de Egüés su deber legal de proteger con eficacia los derechos constitucionales de los autores de la queja, para lo que deberá intensificar la adopción de aquellas medidas que sean precisas al efecto.