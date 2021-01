Nuevo paso peatonal entre Mendillorri y Erripagaña

Actualizada 17/01/2021 a las 06:00

Un nuevo paso peatonal que servirá para calmar la velocidad del tráfico y que solventará una de las reivindicaciones vecinales. Las obras a pie de calzada que despiertan la curiosidad estos días de los residentes en los barrios de Mendillorri y Erripagaña, en el territorio correspondiente a Pamplona, hace las delicias de muchos. No hay que olvidar que la zona se sustenta sobre una extensión entre cuatro ayuntamientos: Huarte, Valle de Egüés, Burlada y la capital. El nuevo cruce, ya toma forma en la avenida Carretera de Sarriguren. El vial, que parte del final de la calle Arnalt de Larrasoaña, terminará por fin con las irregularidades que muchos venían cometiendo al atravesar la avenida para salir del barrio. De hecho, incluso el seto colindante se encontraba dañado por el frecuente tránsito peatonal (se había generado una especie de camino natural, aunque muy peligroso). La avenida Carretera de Sarriguren es el vial que separa ambos barrios. El paso peatonal, como confirma el propio consistorio pamplonés, estaba previsto para el año que acabamos de despedir pero su ejecución no culminó.

Preguntados los vecinos se mostraban satisfechos. “Es una gran idea, porque éramos muchos los que incumplíamos”, admite Iván Alcalde, residente en la calle San Juan de Dios. De la misma manera, el sentir es positivo si se mira rumbo a la velocidad de los coches. “Los conductores van muy deprisa, prácticamente no paran de rotonda a rotonda”, valora este vecino. Para quien no conozca a fondo el lugar, cabe resaltar que el siguiente grupo semafórico no se localiza hasta unos metros antes de la parada de la villavesa. En cuanto a Erripagaña, el paso peatonal desembocará junto a una de las farmacias del barrio, a la altura del 10 de la calle Madrid. A este lado de la avenida, los vecinos también se muestran satisfechos. “Es muy favorable que nos permitan cruzar por más sitios, ya que depende de dónde vayas no te compensa alejarte tanto”, expone la vecina Dolores Satrústegui. Por el momento, ya se ha llevado a cabo el primer rebaje de bordillo. El paso peatonal podría estar operativo en las próximas semanas.