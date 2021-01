Actualizada 13/01/2021 a las 06:00

Si nada se tuerce y no se presentan nuevos problemas, todo apunta a que el próximo lunes 18 de enero comenzarán finalmente las obras de remodelación del Mercado del II Ensanche de Pamplona, ubicado entre las calles Tafalla, Amaya, Gorriti y Olite. Unos trabajos que los comerciantes del mercado, como primeros afectados, aguardan desde hace años y cuyos resultados tendrán también consecuencias positivas para ellos y los miles de clientes que tienen en los puestos su referente de avituallamiento.

Arreglar y aislar la cubierta, cambiar las carpinterías interiores y colocar un nuevo suelo son parte de las remodelaciones que van a comenzar la semana que viene, después de que la sociedad pública Comiruña haya adjudicado el contrato a la firma Baluarte RYM por un importe de 1.088.200 euros y un plazo de ejecución que se prolongará hasta el verano. En una primera fase las labores se van a centrar en la parte exterior del mercado, la que no afecta directamente a los puestos de venta, y será más tarde, ya en primavera, cuando los trabajos de pintura y cambio de suelo sí impliquen un mayor perjuicio a los comerciantes y compradores.

POSIBLE CIERRE 15 DÍAS

Para abordar las posibles alteraciones y también para hacer un seguimiento más detallado de las obras, se conformará una comisión de trabajo en la que estarán presentes la sociedad Pamplona Centro Histórico, convocante del concurso; la también sociedad pública Comiruña; el arquitecto autor del proyecto, Santiago Virto Calleja, y dos representantes de los comerciantes del mercado.

Este mismo lunes se ha celebrado una primera reunión para adelantar parte del calendario de las obras y a la que asistió el presidente de la junta de comerciantes, Juan Barbería Irigaray.

“De momento no van a afectar al interior porque durante los primeros meses se van a centrar en habilitar el nuevo despacho para la gerencia del mercado y en el aula de cocina, que van orientados hacia la calle Tafalla. Luego se harán los vestuarios, los aseos y un muelle de carga nuevo. Después está previsto que se cambie la carpintería y se haga el aislamiento de toda la cubierta y la nueva iluminación”.

La segunda fase de los trabajos se centrará en pintar todo el mercado y en cambiar el suelo, y entonces sí que se verán afectados los puestos, los comerciantes, y los compradores.

“La propuesta inicial es que se tenga que cerrar el mercado durante dos semanas, que es el tiempo que se necesita para estas labores, pero tenemos que ver qué es menos perjudicial porque también se habló de cerrar únicamente varios fines de semana, o también de cerrar la mitad de los puestos primero y luego la otra mitad, pero parece que resulta más complicado. Habrá que reunirse y hablar”, pronosticaba ayer el presidente de los comerciantes, Juan Barbería.

TRABAJAR A 3 GRADOS

Todos los cambios previstos en esta primera adjudicación serán visibles cuando llegue el verano, pero las obras no habrán terminado entonces y los comerciantes del mercado deberán soportar un verano más las altas temperaturas con las que se ven obligados a trabajar. Lo mismo les sucede en invierno con el frío que no termina de marcharse del interior del mercado.

“El lunes estábamos trabajando aquí a 3 grados y luego en verano soportamos temperaturas de hasta 36”, comentaba ayer por la mañana el dueño de un puesto. “Resulta casi inhumano trabajar en esas condiciones, como tampoco es lógico que durante 8 meses hayamos estado sin gel hidroalcohólico en los accesos, cuando a nosotros nos obligaban a tenerlo, o sin las vallas que separan a los clientes que entran de los que salen”, añadía.

De cualquier forma los aparatos climatizadores no forman parte de esta primera adjudicación. Por su elevado coste (450.000 euros en el año 2018) el Ayuntamiento de Pamplona optó por dejarlos fuera de este primer contrato, aunque todas las instalaciones se quedarán ahora hechas. “Lo más lógico es que la climatización se aborde a continuación, pero de momento no se ha dicho nada”, aseguraba el presidente.

Los más veteranos temen que la calefacción y el aire acondicionado tarden en llegar el tiempo suficiente como para no ser ya testigos de su funcionamiento. Para respaldar esos temores recuerdan que estas obras que se van a iniciar la próxima semana estaban previstas para comienzos del año 2019.

Gris oscuro para el pavimento y más claro en las paredes



El objeto de las obras previstas en el Mercado del II Ensanche no es transformarlo y así se recogía en el condicionado para su adjudicación, sino conservarlo y reforzarlo “mediante una intervención controlada de reforma y regeneración”. Una intervención que sí dejará su huella por pequeña que esta sea. Por lo pronto el nuevo pavimento que sustituirá al actual ya no tendrá el color anaranjado de ahora, sino gris oscuro según las previsiones. Para su aplicación será necesario decapar la superficie actual con el fin de “eliminar restos no adheridos y antideslizante antiguo”, así como abrir el poro para mejorar la adherencia de la nueva pintura epoxi. Y grises, pero en tono claro, serán también las paredes interiores. Otro de los propósitos es conseguir una mayor luminosidad en el interior y en ello tendrá su importancia la nueva carpintería prevista para la cúpula que cubre el mercado.