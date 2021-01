Actualizada 12/01/2021 a las 06:00

Piense las cosas que puede hacer en 30 años. En cualquier caso, mucho tiempo. Demasiado si el asunto que te trae de cabeza sigue anclado, sin solución.

Es precisamente el ‘calvario’ que relatan vecinos de la avenida de Zaragoza de Pamplona. A la altura del número 40-42, sus residentes no saben qué hacer. Aunque no tienen intención de rendirse. Al contrario. Pero empecemos por el principio. El problema no es otro que la dejación de un solar abandonado que se encuentra bajo sus domicilios. “En su momento era un dotacional propiedad del Ayuntamiento de Pamplona”, explica Amalia Baztan, una de las afectadas.

Con el paso de los años, la propiedad ha pasado a manos de muchos y ahora parece que la lucha es más compleja si cabe. “Estamos cansados de ver cómo la gente que pasea por la calle tira todo tipo de colillas y desperdicios por encima de la valla al solar. Eso sin contar con migas de pan de otros vecinos, restos de mobiliario y el propio devenir de la naturaleza”, enumera Baztan. Este cóctel, para nada halagüeño, no ha conseguido otra cosa que convertir el solar en un “criadero de ratas” donde cualquier bicho es bienvenido. “Es insalubre”, se defienden los afectados.

UN PASO MÁS

Preocupados por posibles accidentes, entre los que no descartan un incendio dada la densidad de la maleza acumulada, los vecinos ya no saben qué hacer. “Hemos acudido cantidad de veces al Ayuntamiento de Pamplona, pero nos trasladan de un departamento a otro y nadie da respuesta”, argumentan Baztan.

Por ello, cuando acudir al Defensor del Pueblo es el siguiente paso a dar, los vecinos quieren hacer público su malestar. “Solo queremos una solución. Incluso estamos dispuestos a negociar un precio de compra. Todo para mejorar el estado del solar”, expresan mientras piensan en cómo el terreno podría transformarse en garajes, bajeras o incluso huertas comunitarias. Tras treinta años, piensan que se merecen una respuesta. ¿Llegará?

Sin constancia de avisos sobre ratas en toda la avenida desde 2019



Tal y como explican desde el Ayuntamiento de Pamplona, se trata de una unidad urbanística de propiedad privada. Pese a ser particular, forma parte del proyecto municipal del PEAU de la Milagrosa, por lo que, si las cosas van como deben, la situación podría cambiar. Ahora bien, los expertos no sabrían calcular cuándo. Se encuentra cerca de la plaza Río Salado, donde está previsto intervenir. De cualquier manera, lo que quiere dejar claro el consistorio es que no constan avisos sobre ratas. No han llegado al Parque de Desinfección, que es quien se encarga de acudir a la zona y poner los cebos correspondientes. De hecho, desde 2019 no constan avisos por ratas en toda la avenida de Zaragoza.