El temporal de nieve pasa por Pamplona sin dejar apenas incidencias

La borrasca Filomena comenzó hacia las 10 de la mañana a dejar sus primeros copos sobre la capital navarra pero no fue hasta bien entrada la tarde cuando aceras y calzadas quedaron bien cubiertas con un manto blanco que dejó algunas afecciones en la red viaria y en tramos de las líneas de villavesas 6 (Rochapea-UPNA), 9 (Renfe-UPNA) y 23 (Cordovilla-Olloki) del Transporte Urbano Comarcal. El resto de las líneas pudieron prestar el servicio con normalidad.

Durante buena parte de la jornada se mantuvo abierto al tráfico rodado todo el entramado urbano pero pasadas las 19.30 de la tarde Policía Municipal informó del corte de la calle Monjardín desde la calle Tajonar hasta la avenida Juan Pablo II debido al estado de la calzada. Apenas cincuenta después era la calle Bergamín, desde la calle Aoiz hasta la rotonda con la calle Monjardin en sentido de circulación a Tajonar la que se cortaba al tráfico.

Tras la activación del plan de nevadas, varios de los equipos del dispositivo desplegado por el Ayuntamiento de Pamplona para capear el temporal trabajaron durante la noche en labores de limpieza vial y esparcimiento de sal. Desde primera hora de la mañana, estuvieron preparados para actuar tres camiones y cinco todoterrenos quitanieves con salero esparcidor, además de un equipo humano de más de cien personas, encargado de mantener transitables las aceras. Policía Municipal pidió durante todo el día extremar la precaución ante el peligro oculto que puede suponer el hielo tanto para conductores como para peatones.

EN LA COMARCA

La llegada de ‘Filomena’ a la comarca dejó similar estampa en el resto de los principales municipios. Las tres máquinas quitanieves que dan servicio al Valle de Egüés, una a la zona de Sarriguren y las otras dos a Gorraiz y concejos, fueron de las primeras en ponerse a trabajar. Según informaron desde Policía Municipal, lo hicieron de forma ininterrumpida desde las 9.30 de la mañana lo que permitió mantener abiertos al tráfico las accesos más conflictivos: Sagaseta, Ubarmin, Ardanaz e Ibiricu, entre otros. En cuanto al transporte comarcal, la única incidencia fueron los retrasos en la línea 20 que conecta Pamplona con Gorraiz debido a las dificultades derivadas de la subida por la Avenida de Egüés hasta Gorraiz.

Zizur Mayor puso en marcha a los doce del mediodía el operativo de vialidad invernal que continuará activo en las próximas horas y que se complementa con una UTE que aporta vehículos de gran envergadura para la limpieza de las vías principales. Según informaron desde la Jefatura de la Policía Municipal, empleados de la brigada de servicios múltiples del Ayuntamiento se encargaron de la limpieza de las vías y se movilizaron tres vehículos con cuña y espaciadores de fundente. Asimismo, se trabajó de manera manual esparciendo fundente en zonas a las que no tenían acceso los vehículos como centros de salud, paradas de autobús y taxis y entradas a comercios. En total se esparcieron 5.000 kilos de sal, una cantidad que se espera aumente en las próximas horas. El Ayuntamiento de la localidad habilitó contenedores de fundente que colocó con diferentes puntos del municipio para uso de sus vecinos.

En Burlada la calzada no empezó a cubrirse hasta bien entrada la tarde y esperaban que la peor parte del temporal llegara durante la madrugada. Igual que en Villava donde los operarios esparcieron sal a lo largo de todo el día pero el despliegue de quitanieves no fue necesario. En Barañáin tampoco se registraron incidentes más allá de que la concentración que estaba prevista a las 17.30 horas frente al Ayuntamiento no se llevó a cabo.

