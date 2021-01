Cuando el vertido no es de nadie

Actualizada 02/01/2021 a las 06:00

Un partido de tenis. O de ping pong. Elijan modalidad. Casi cualquiera de las dos opciones sirve a la perfección para ilustrar lo surrealista de una situación que vive una mujer en una finca de su propiedad. Como una pelota que va de lado a lado, así se siente la afectada, quien ya no tiene claro con qué administración tratar.

Todo comenzó con un escrito remitido al Defensor del Pueblo el 16 de noviembre de 2019. En dicho texto, la autora de la queja venía a exponer cómo desde hacía un año viene sufriendo daños y molestias en una parcela de su propiedad, ubicado en el concejo de Azpa. Estos desperfectos, a su entender, están causados por el mal funcionamiento de la red de saneamiento, competencia del Ayuntamiento del Valle de Egüés, “bien por la defectuosa solución técnica empleada en su día o debido al mero transcurso del tiempo”. Sea como fuere, la afectada insiste en que no tiene el deber de soportar.

Concretamente, se estaba produciendo un vertido directo y masivo de aguas pluviales, lo que en días de lluvia provoca importantes encharcamientos y erosión. Ante tal situación, y en la creencia que ello podría ser responsabilidad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la mujer también presentó una solicitud de reparación a esta institución.

CONSCIENTES

Así las cosas, desde el consistorio del valle se le indicó que los servicios derivados de saneamiento, donde se incluyen tapas, rejillas, redes y conducciones de abastecimiento, son competencia de la Mancomunidad, por lo que dan por sentado que será ella quien tome las medidas pertinentes.

No obstante, desde esta administración no presentan el mismo parecer. De hecho, la Mancomunidad asegura que cuando la canalización de las aguas pluviales se ha realizado a través de la pavimentación, la competencia corresponde a la entidad local correspondiente, en este caso, el Ayuntamiento de Egüés. Fue pasando el tiempo y el 24 de septiembre de 2020, el Defensor del Pueblo volvió a recibir un escrito de la autora de la queja en el que exponía que, a pesar del tiempo transcurrido y siendo consciente de los difíciles meses que se atravesaron en primavera por causa de la covid 19, no se había ejecutado ninguna labor a la que se comprometieron las dos instituciones.

Al ser preguntadas por Javier Enériz, ambas se mantuvieron en sus trece. Para la Mancomunidad el problema se deriva de una actuación unilateral e irregular del consistorio con motivo de las obras de reurbanización realizadas en 1999 y 2000. Y el Ayuntamiento continúa aludiendo que ellos no son responsables del abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y depuración. Desde el Defensor ruegan que se actúe para que finalicen los vertidos en el terreno.