Una avería eléctrica afecta a un centenar de viviendas de Jarauta

Actualizada 15/12/2020 a las 06:00

Un total de 98 viviendas y locales sufrieron el pasado sábado un corte de suministro eléctrico debido a una avería, que ha provocado daños en electrodomésticos y equipos eléctricos de varios residentes. Según fuentes de Iberdrola, el origen de la avería estuvo en una arqueta por la que pasa el cableado subterráneo.

A primera hora de la mañana algunos vecinos notaron cómo algunos aparatos eléctricos comenzaron a calentarse y fallar por alguna sobrecarga. Asimismo, por el cableado de la fachada del número 66 se produjeron “chisporroteos y humo”. A las 7.44 horas acudieron bomberos del parque de Trinitarios y una patrulla de Policía Municipal y, posteriormente, técnicos de la distribuidora de energía de Iberdrola (i-DE). Los operarios desviaron el fluido eléctrico por otro circuito para restablecer el suministro.

“La caldera ha dejado de funcionar, así que nos hemos quedado sin agua caliente”, explicaba ayer un matrimonio mayor, que se quejaba de la “falta de información” que les ha dado Iberdrola. “Ha sido mi hijo el que ha hecho las gestiones. Nos dicen que contactemos con nuestra aseguradora para poder agilizar las reparaciones. Aquí viven muchas personas mayores que no saben cómo tramitar las reclamaciones”, comentaban. En el mismo portal, otro vecino comentaba que se había quedado sin el router de internet y que conocía a una persona que se ha quedado sin lavadora. La mayoría de los afectados se encuentran en los número pares a partir del número 50. “En cuanto noté algo raro, desconecté el automático. Afortunadamente no se me ha roto nada”, comentaba una vecina del final de la calle. En el bar Gallego comentaban que esta vez no han sufrido daños, “pero sí hace un par de meses”. “Perdimos bastante género y la verdad que las gestiones con la eléctrica son muy lentas”, explicaron.

Iberdrola explica que en caso de detectar alguna situación de riesgo eléctrico -cables caídos o dando chispazos o ardiendo- se debe llamar al número 900 171 171. En buena parte de los casos, los sistemas automáticos detectan la anomalía y se resuelve en un breve espacio de tiempo. Si la avería produce daños en aparatos eléctricos, la comercializadora de Iberdrola tiene el teléfono de atención al cliente 900200708 y el correo electrónico clientes@curenergia.es para tramitar las reclamaciones.

Te puede interesar