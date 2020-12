Beriáin pide ayudas para bachilleres que tendrán que ir a Mendillorri

Actualizada 15/12/2020 a las 08:12

El Ayuntamiento de Beriáin ha hecho suya la petición del consejo escolar del colegio público y ha pedido a Educación que se den los pasos para que los estudiantes de la localidad que, tras finalizar la etapa de la ESO, opten por continuar la formación y el Bachiller en el IES Mendillorri, tengan garantizado el servicio de transporte escolar. El pleno apoyó la medida por unanimidad, con el voto de Adelante Beriáin (7), el PSN (2) y Navarra Suma (2), sin más debate ni aportaciones a la petición.

El cambio a Mendillorri como centro de referencia para la educación secundaria, que se hizo hace cuatro cursos, llevará el próximo año a que los alumnos que opten por bachiller deban desplazarse por sus medios. En transporte público el recorrido mínimo es de 49 minutos e implica coger dos líneas de villavesa, la 16, en la localidad y la 12 en el centro de Pamplona. Hasta 2017 el instituto público de referencia era Noáin, a 4,5 kilómetros y conectada con una línea de autobús, la 16. Mendillorri está a 11,4. El transporte escolar para alumnos desplazados de su localidad o a varios kilómetros del centro es público en Navarra hasta la educación secundaria obligatoria. Ni bachilleres ni alumnos de grados de formación profesional menores de edad tienen el derecho reconocido, tampoco en localidades sin transporte público.

El consejo escolar de Beriáin hizo la petición y adjuntó 239 firmas que la avalan y que se han recogido en la localidad. Se anticipa a la situación que se vivirá el curso que viene, cuando completen la enseñanza secundaria obligatoria los primeros alumnos que fueron a Mendillorri. El Consistorio espera, junto a las familias de escolares, la respuesta del Ejecutivo foral al respecto. La petición se hizo en un pleno en el que ediles de Adelante Beriáin, que en julio asumieron la presidencia de la corporación, dieron cuenta de obras en el gimnasio del polideportivo; del arreglo de la cubierta del edificio sin terminar de las piscinas o de la pista de calistenia. También de reformas en la casa de cultura.

EL COSTE DE ESCULTURAS

El alcalde, José Manuel Menéndez, también informó de los avances en la colocación de una escultura en el parque de la memoria histórica. Obra de Ramón Llamas, su colocación, que calificó de “autentico regalazo”, se ha valorado en 9.000 euros, 8.000 subvencionados por el Gobierno foral. El resto, por el Consistorio, que colocará cámaras junto a otros lugares públicos. En este sentido, Menéndez comparó el precio con la escultura “por las víctimas de ETA que está puesta en la plaza de Baluarte (Pamplona) frente a El Corte Inglés”. De ella dijo que había costado “quince veces más”.

Sin dinero, plan municipal ni piscina cubierta

Beriáin ha acordado el sobreseimiento del expediente administrativo de revisión de oficio por causa de nulidad del acto por el que el alcalde en 2010, Rafael Blanco (PSN), formalizó la poliza de afianzamiento de un préstamo concertado entre la sociedad municipal Morelucea y Caja Rural de Navarra. La medida se adoptó tras desestimar el Consejo de Navarra la petición al respecto que hizo el Consistorio en 2019. Con ella se agotó la vía administrativa para evitar el pago a la entidad ordenado por el Supremo. La resolución se dictó en septiembre pero el pleno no lo acordó hasta su sesión de diciembre. En ella, el alcalde, José Manuel Menéndez (Adelante Beriáin), señaló que ya ha tenido dos reuniones con Caja Rural, con la que, apuntó, sólo queda negociar el pago del crédito. Indicó que ya ha advertido que no tienen dinero. “Ni dinero, ni plan municipal porque no llegó a tiempo un informe de la CHE ni piscinas cubiertas porque se agotó la partida y las subvenciones y no se han dado más”.