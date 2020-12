Inventario para mejorar la Milagrosa

Actualizada 13/12/2020 a las 06:00

Ella, manteniendo su nombre en un segundo plano, es una de esas vecinas a las que le gusta su barrio. Lo vive y disfruta. Quizá porque la ha visto crecer. Quizá porque significa más que para quienes solamente están de paso. Indistintamente del detonante, lo cierto es que, para ella, el sector Milagrosa- Arrosadía merece más.

Precisamente por este motivo, esta vecina elaboró un listado de posibles mejoras que, con paciencia, intentó transmitir a las diferentes áreas del Ayuntamiento de Pamplona. Al no recibir respuesta, y por supuesto no darse por vencida, la vecina acudió al Defensor del Pueblo en busca de complicidad. Y la encontró. Tanto que la relación de actuaciones la dejó clara desde el principio. Cuatro reivindicaciones que, a su juicio, servirían para dar ese toque para revalorizar una zona que en realidad lo necesita.

En concreto, se trata de rehabilitar de modo integral la calle Goroabe, instalando bancos, con carácter semipeatonal y de uso exclusivo para vecinos. También demanda reordenar la calle Gayarre de forma que se asemeje a la disposición de la calle Fuente del Hierro (Iturrama). Para ello, se podrían nivelar las aceras junto con el carril bici, que también necesita acondicionamiento. La tercera de las solicitudes pasa por que la travesía Jesús Guridi se reforme, quedando similar a la planificación de la travesía Tafalla, con mejora de aceras y acceso a los portales. Finalmente, la vecina pone sobre la mesa que la calle Sangüesa se someta a una reforma integral que conlleve la ampliación de las aceras, instalación de bancos y árboles, y una sola dirección de tráfico.

“En otros barrios se invierten muchos más recursos públicos”, añade en su discurso.

Ahora, es el turno del consistorio. En respuesta al Defensor del Pueblo, el área de Proyectos Estratégicos admitió conocer la situación del barrio y califican de “necesario” intervenir en las zonas que se plantean.

ACTUACIONES EN PROCESO

No obstante, desde el área del concejal Fermín Alonso también recuerdan a esta vecina la potente intervención que se está llevando a cabo estos días en la calle Manuel de Falla y alrededores. “Incluye no solo la pavimentación sino una renovación en profundidad de todas las instalaciones, tanto eléctrica, telefónica, de abastecimiento y recogida de aguas fecales y pluviales... También modifica e implementa mobiliario urbano, jardinería, alumbrado público, carriles bici, etc. con las consecuentes modificaciones del tráfico rodado.

Asimismo, la respuesta del Ayuntamiento de Pamplona habla de los trabajos de rehabilitación de la Unidad de Barrio de la Milagrosa, finalizados a principios de año; y la rehabilitación del parque edificado y la previsión de nuevas viviendas a través del PEAU. Con todo ello y entendiendo la casuística, Javier Enériz ve acertado sugerir al consistorio que analice la posibilidad de implantar las propuestas realizadas por la autora de la queja.