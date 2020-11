Villava vigilará las plazas para personas con discapacidad

Actualizada 24/11/2020 a las 08:07

La Policía Municipal de Villava vigilará en cada turno, en los próximos días, el cumplimiento de la normativa en el uso de las 63 plazas de estacionamiento para personas con discapacidad. La medida se suma a las placas colocadas en todas ellas con el lema "Ponte en su lugar, NO en su sitio", de la iniciativa ciudadana #okupas motorizados, a la que acaba de adherirse. Además, seis paneles con imágenes de diferentes usuarios de estas plazas completarán la campaña de sensibilización.



Juan Larreta, aquejado de esclerosis múltiple, impulsor de la iniciativa hace más de dos años y ex jugador de Beti Onak de balonmano, volvió a la localidad de la que guarda tan buen recuerdo de sus años como deportista para presentar una plan al que allí han dado su particular "toque". Además de recordar que las plazas son un "derecho" de las personas con discapacidad, "y no un privilegio", desveló que con la adhesión de Villava son ya tres los municipios de la comarca y cerca de 30.000 vecinos a los que llegan directamente y 230.000 si se suma la campaña que puso en marcha Pamplona. Antes llegaron a Orkoien y a Zizur Mayor y en breve esperan incorporar a Ansoáin y a Huarte. En otros, como en Valle de Egüés, han realizado colaboraciones. Explicó que cuentan con una red de 376 colaboradores que remiten fotografías de usos ilícitos de plazas y tarjetas de estacionamiento y de que en redes sociales les siguen 2.325 personas.



Puso el acento Larreta en el hecho no sólo de que se ocupen los estacionamientos sin tarjeta, sino en el mal uso de las mismas. "Al principio no lo valoramos tanto y nos fijábamos en el que estaciona sin tarjeta. Y está mal, pero al fin y al cabo puede ser para unos minutos. El problema está en el que hace un mal uso, porque la tarjeta está falsificada, o caducada o es de una persona que no está en el coche o ha fallecido", ejemplificó. Y valoró la adhesión de Villava. "Ojalá, a partir de ahora, otros ayuntamientos siguieran el ejemplo de éste y pusieran en marcha acciones similares en aras a cambiar estos comportamientos incívicos", dijo Larreta, que pide "respeto" a los que no son titulares de tarjetas y un uso "lícito" a los que la llevan. La tarjeta, con validez para la Unión Europea, la extienden los ayuntamientos.